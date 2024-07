Olimpíadas: Marrocos vence a Argentina em partida recheada de cenas inusitadas

Na estreia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, cenas nunca antes vistas foram os destaques da partida. A vitória de Marrocos, por 2x1, sobre a Argentina já poderia ser considerada um dos momentos inusitados. Mas isso ficou em segundo plano. O final da partida foi marcado por uma sequência de situações controversas.

O árbitro sueco Glenn Nyberg apontou um acréscimo de 15 minutos. Pouca gente entendeu o motivo de tanta compensação no tempo perdido. Parecia anunciado: o Marrocos vencia até os 60 minutos da segunda etapa, quando a Argentina empatou o jogo. Foi o suficiente para gerar a revolta de torcedores marroquinos que invadiram o campo. Os jogadores argentinos correram, junto com os árbitros, para o vestiário e o jogo foi interrompido.

A partida só foi reiniciada quase duas horas depois do gol de empate da Argentina. A saída dos envolvidos na partida do gramado aconteceu por das 12h10 (de Brasília) devido a falta de segurança no estádio, que ficou evidente com a invasão em massa do gramado após o gol de empate. A decisão de retomar o jogo aconteceu mais de 1h30 depois da paralisação e, após voltar ao campo, o árbitro foi ao monitor, revisou o lance e confirmou o impedimento de Amione na jogada do gol de Medina. Os times disputaram mais 4 minutos e o árbitro encerrou, finalmente, a partida.

Leia também:

▶ Padre Marcelo Rossi lança novo projeto musical com parceria de Thiaguinho

▶ Homem acusado de estuprar as próprias filhas é preso em São Gonçalo

Sobre a partida, o Marrocos abriu o placar através de Rahimi, no primeiro tempo. No segundo tempo, Rahimi cobrou pênalti e ampliou para os africanos. Simeone descontou para os argentinos. Agora, os marroquinos voltam a campo no próximo sábado (27), às 12h, para enfrentar a Ucrânia. A Argentina encara o Iraque, no mesmo dia, às 10h.