Prefeitura de Niterói vai abrir concurso público com 59 vagas na Nittrans

A Prefeitura de Niterói publicou, no Diário Oficial deste sábado (19), o edital do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva na Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). Estão previstas 59 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2.300,40 e R$ 12.002,00.

“Nossa gestão foi a que mais realizou concursos públicos na história de Niterói, incorporando servidores de carreira e elevando o nível técnico da administração municipal. Apostamos na profissionalização como caminho para transformar a gestão pública, com seleções para áreas estratégicas como Controladoria, Planejamento, Fazenda, NitPrev, Procuradoria, Guarda Municipal, Clin, Educação, ION e, agora, a NitTrans. Esse é um dos maiores legados que deixamos para a cidade: uma estrutura moderna, técnica e preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre as 16h do dia 22 de julho de 2025 e as 16h do dia 22 de agosto de 2025, no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/nittrans25. A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico, e de R$ 125 para cargos de nível superior.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, esse é um passo importante para a empresa.

“Este é o primeiro concurso público da história da Nittrans e representa um avanço importante para o fortalecimento da empresa. A criação de um efetivo próprio permite ampliar os esforços de fiscalização e ordenamento viário no município. A melhoria do quadro técnico tem como objetivo agilizar os processos internos e qualificar ainda mais a prestação de serviços para a população”, ressaltou.

O concurso oferece 59 vagas para diversos cargos, distribuídos entre os níveis médio, técnico e superior. Para nível superior, há oportunidades para Advogado, Administrador, Arquiteto, Contador e Engenheiro Civil, com uma vaga para cada cargo. No nível técnico, as vagas são para Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Contábil, Técnico em Estradas e Técnico em Geoprocessamento, também com uma vaga cada. Já para o nível médio, estão sendo ofertadas 50 vagas para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito. Além dessas, o edital prevê a formação de cadastro de reserva para cargos como Assistente Administrativo, entre outros. Será respeitada a reserva de 20% das vagas para candidatos negros ou pardos e de 10% para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

Provas – As provas serão aplicadas no dia 6 de outubro, em Niterói e no Rio de Janeiro. Todos os cargos terão prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório). Para os cargos de nível superior, haverá também prova discursiva e prova de títulos. Para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito, haverá ainda teste de aptidão física.

A prova objetiva para os cargos de nível superior será composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Já para os cargos de nível técnico e médio, a prova contará com 70 questões, divididas entre 40 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos. Os candidatos aprovados na primeira etapa também farão uma prova discursiva, que consistirá em duas questões, com textos entre 15 e 30 linhas. As provas serão aplicadas em dois turnos: a objetiva será realizada das 8h às 12h e a discursiva, das 15h às 17h. O edital completo com todas as informações está disponível no site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/nittrans25.