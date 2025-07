Família e amigos se reúnem, sob forte emoção, para dar último adeus a Osmar Leitão Rosa

Familiares, amigos e autoridades políticas estiveram presentes, neste sábado (19), no Cemitério de São Gonçalo, no bairro Camarão, para dar o último adeus a Osmar Leitão Rosa, ex-prefeito de São Gonçalo, que faleceu na noite da última sexta-feira (18), em sua residência, na Mangueira, bairro da cidade, aos 88 anos.

O corpo de Osmar Leitão foi velado durante o período da manhã até o início da tarde na Capela Porto da Pedra, na presença de sua esposa, Regina Leitão, seus filhos - Marcos, Priscila, Maximiliano e Antônio - de seus netos e de dezenas de amigos, que fizeram questão de ressaltar o legado deixado pelo político.

No sepultamento, realizado por volta das 15h20, orações, palavras de agradecimento e muitos aplausos marcaram o momento do último adeus ao ilustre cidadão gonçalense.

Foto: Enzo Britto

Foto: Enzo Britto





"Estudamos juntos no antigo Colégio Benjamin Constant, uma amizade de muitos e muitos anos. Fica a lembrança de um irmão, um amigo, companheiro da vida inteira. Um político sério, honesto, correto, que colocava a obediência à lei acima de qualquer sacrifício. Foi o primeiro discípulo de Lavoura, antes mesmo dos 18 anos, e marcou a história de São Gonçalo, se dedicou 100% à cidade, à saúde e educação. Foi uma boa pessoa por todo o tempo", disse Antônio Maia, 90 anos, doutor e ex-vice-prefeito de São Gonçalo.

Antônio Maia, 90 anos, doutor e ex-vice-prefeito de São Gonçalo | Foto: Enzo Britto

"Foi o Osmar que me levou, ainda garoto, para a política, me convidou para me filiar ao partido na época e ele me convidou para assumir a secretaria. Ficamos trabalhando juntos por 15 anos, e eu fico até emocionado em falar. Foi uma pessoa que marcou a nossa vida, sempre preocupado em buscar o melhor para o município, uma pessoa muito humilde, voltado para o povo. Osmar Leitão deixa um legado imenso tanto como pessoa e também como político", disse Denilson Freitas, 50 anos.

Denilson Freitas | Foto: Enzo Britto

"Osmar foi meu amigo por mais de 60 anos, um irmão pra mim, além de ter sido um dos maiores políticos de São Gonçalo. Não tem uma pessoa pra dizer algo ruim dele, sempre foi uma pessoa excepcional", contou o amigo Walmir Gonçalves.

Walmir Gonçalves | Foto: Enzo Britto

Também presentes durante o velório, os ex-políticos gonçalenses José Luiz Nanci, e os ex-vereadores José Antônio Vieira Machado e José Carlos Vicente, citaram a integridade que marcou a trajetória profissional de Osmar Leitão.

"Osmar foi um grande homem, muito família, que saiu dos cargos políticos com a mão limpa, o que é difícil hoje em dia. Grande cidadão de São Gonçalo, envolvido com a política, que deixou muitos benefícios para a cidade", disse o ex-prefeito José Luiz Nanci.

"Ele fez parte de um dos grupos políticos mais fortes de São Gonçalo, o grupo Lavoura, numa época que o homem se elegia por seu valor, e ele foi um político excepcional", disse o ex-vereador José Carlos Vicente. Seu colega e também ex-vereador José Antônio Vieira Machado, também fez elogios: "Extremamente íntegro, que faz parte da história de São Gonçalo", afirmou.

José Luiz Nanci, José Antônio Vieira Machado e José Carlos Vicente | Foto: Enzo Britto

Falecimento

De acordo com um antigo amigo de Osmar, José Eduardo, o ex-prefeito tinha boa saúde e passou o dia bem. No entanto, por volta das 19h desta sexta-feira (18) ele entrou para o banho e, ao perceber a grande demora, familiares arrombaram a porta, encontrando Osmar no chão, sem vida. Suspeita-se que um infarto fulminante provocou a morte do ex-político.

História na política

Osmar Leitão foi uma das figuras mais importantes da política, principalmente a gonçalense. Vereador, prefeito de São Gonçalo entre 1967 e 1970, deputado federal por diversos mandatos, Osmar também participou da Constituinte de 1988, destacando-se ainda por sua atuação na Comissão de Finanças e Tributação e por apoiar projetos voltados à saúde.