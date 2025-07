BRT Seguro prende três e apreende arma e materiais durante o fim de semana

Em mais um fim de semana de atuação, agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), realizaram três prisões em ações distintas, ocorridas na sexta-feira (18) e no sábado (19). As ocorrências envolveram a apreensão de uma arma de fogo municiada, celulares, dinheiro em espécie, materiais utilizados para o consumo de entorpecentes e a tentativa de furto de mangueiras de uma caixa de hidrante.

No final da sexta-feira (18), durante uma operação para coibir o trânsito irregular de motocicletas sobre passarelas na Avenida Brasil, na altura de Irajá, os agentes se depararam com dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao avistarem a equipe, os homens tentaram fugir, acelerando em direção à viatura, mas colidiram com o veículo e caíram. Eles foram imediatamente abordados.

Durante a ação, foi encontrada uma pochete contendo uma arma de fogo municiada, dois celulares, um caderno de anotações e uma quantia em dinheiro. Um dos aparelhos estava bloqueado. Ambos os homens apresentaram comportamento nervoso e resistiram à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe.

Os sujeitos foram identificados como Josuel Esteves Ferreira e Ryan da Silva Trindade.

Segundo informações obtidas pelos agentes, Josuel afirmou atuar como “vapor” em uma comunidade próxima e que estaria deixando o local para se deslocar a outra região, devido a uma operação policial em andamento.

Ao serem questionados sobre a posse da arma, Josuel e Ryan jogaram a responsabilidade um sobre o outro, sem que nenhum deles assumisse a autoria. Diante da situação, ambos foram conduzidos à 27ª DP (]Vicente de Carvalho), onde a ocorrência foi registrada.

Já no sábado (19), um homem identificado como Thiago Silveira Vasconcellos foi preso por tentativa de furto das mangueiras de uma caixa de hidrante no Terminal Intermodal Gentileza. A Central de Controle do BRT acionou as equipes após identificar a ação suspeita por meio das câmeras de monitoramento. Com ele, foram encontrados cerca de oito lacres rompidos. Thiago foi encaminhado à 17ª DP, e o material foi apreendido.