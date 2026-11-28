O tenente-coronel Mauro Cid poderá deixar Brasília e cumprir o restante da pena na casa do pai, Mauro Lourena Cid, no bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. A transferência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão assinada na quarta-feira (25) e divulgada nesta sexta-feira (27).

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime inicial aberto por participação na trama golpista. A mudança de endereço não altera as condições da condenação, e a fiscalização do cumprimento da pena passará a ser responsabilidade da Justiça de Niterói.

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O pedido foi apresentado pela defesa no dia 15 de novembro. Os advogados alegaram dificuldades financeiras para manter o militar em Brasília depois que ele passou para a reserva do Exército e precisou deixar o imóvel funcional onde morava. A defesa também argumentou que Cid e seus familiares são naturais do estado do Rio de Janeiro, o que justificaria a transferência.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à mudança, desde que todas as medidas impostas pelo Supremo fossem mantidas. Ao analisar a solicitação, Moraes considerou que os motivos apresentados pela defesa estavam documentados e que a transferência não representava risco à execução da pena.

Mesmo com a autorização para morar em Niterói, Mauro Cid continuará obrigado a cumprir as determinações judiciais. Entre elas estão o recolhimento domiciliar das 20h às 6h, durante a semana, e a permanência em casa durante todo o fim de semana.

O militar também não poderá deixar a comarca sem autorização judicial. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deverá encaminhar a documentação ao juízo de Niterói, que ficará responsável pelo acompanhamento do cumprimento da pena.

De acordo com a decisão, Cid já havia cumprido um ano, dois meses e 19 dias da condenação, considerando também o período de prisão preventiva. A autorização trata exclusivamente da transferência do local de cumprimento da pena e não representa o encerramento da condenação.