O Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, recebe, no dia 3 de dezembro, às 20h, o espetáculo gratuito "a.m.o.r [volume único]", uma montagem que convida o público a refletir sobre o amor, o afeto e o direito de todas as pessoas de viver plenamente suas relações. A apresentação marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e contará com tradução em Libras e audiodescrição. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/amor-volume-Unico/3659744.

Realizado pelo Instituto Teatro Novo, em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, o espetáculo reúne 24 artistas com deficiência intelectual, autistas e com síndrome de Down. A proposta é abordar, de maneira sensível e bem-humorada, experiências universais como a paixão, o desejo, a rejeição, os encontros e desencontros que fazem parte das relações humanas.

Com dramaturgia e direção de Leonardo Corajo, a montagem parte das percepções e vivências dos próprios artistas para construir uma narrativa sobre a liberdade de amar e ser amado. Em cena, histórias e situações cotidianas provocam reflexões sobre os padrões sociais que ainda impõem barreiras à expressão dos sentimentos e à autonomia afetiva das pessoas com deficiência.

“O amor faz parte da vida de todos nós, mas ainda existem pessoas que precisam enfrentar preconceitos para viver seus afetos com liberdade. Quando esses artistas sobem ao palco para falar de seus desejos, suas paixões e suas histórias, eles também nos convidam a rever a maneira como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência. É essa a força transformadora da cultura: emocionar, provocar reflexões e mostrar que não existe uma única forma de amar, sentir ou existir”, destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.

A apresentação também chama a atenção para a importância de ampliar as oportunidades de participação das pessoas com deficiência na vida cultural, não apenas como público, mas como protagonistas da criação artística. A iniciativa reforça o papel da cultura na promoção da diversidade, da inclusão e no enfrentamento ao capacitismo.

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O espetáculo encerra uma trilogia artística que aborda diferentes dimensões da existência humana. Depois de explorar o olhar, com reflexões sobre a invisibilidade das pessoas com deficiência, e a escuta, destacando a importância de reconhecer suas vozes, a terceira montagem coloca o afeto no centro da narrativa.

Com 18 anos de atuação em Niterói, o Instituto Teatro Novo desenvolve atividades de formação artística e produção cultural voltadas ao protagonismo de pessoas com deficiência. Reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, o Instituto já produziu mais de 50 espetáculos e realizou apresentações em diferentes cidades brasileiras e no exterior.

Serviço

Espetáculo: a.m.o.r [volume único]

Data: 3 de dezembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói)

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/amor-volume-Unico/3659744

Acessibilidade: Tradução em Libras e audiodescrição