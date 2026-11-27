O cantor Yan e sua banda movimentaram os estúdios da Rádio Mania na última quinta-feira (26). O artista levou ao público um show com grandes sucessos do pagode e marcou mais um momento de sua trajetória na emissora.

Após a apresentação, Yan também conversou com O São Gonçalo sobre a carreira e os projetos que prepara para os próximos meses. O encontro aconteceu em meio a um fim de semana de agenda movimentada para o cantor, que tem três shows programados no Rio de Janeiro e em Queimados.

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Ao falar sobre a experiência na emissora, o artista relembrou sua relação com a programação da rádio e a importância de participar desse espaço.

"Eu, como todo pagodeiro, sempre ouvi os ao vivos da Rádio Mania, sempre assisti. E tem uns muito emblemáticos com Molejo, com Belo. E agora chegou a minha vez de fazer parte da programação da Rádio Mania. Então, para mim é muito bacana. Fico muito feliz de estar aqui no estúdio. Para mim é sempre uma honra", afirmou.

"Fico muito feliz de estar aqui no estúdio. Para mim é sempre uma honra" afirmou Yan | Foto: Yuri Messias

Durante a conversa, Yan também comentou o lançamento de seus trabalhos audiovisuais. Um deles é Chegou Nosso Momento, gravado em São Paulo e que teve como primeiro lançamento a música "A Gente Separou", em parceria com Dilsinho.

Sobre a organização dos lançamentos, o cantor explicou como os dois projetos estão sendo trabalhados.

"Eu comecei a lançar o Chegou Nosso Momento, mas o FutYando estava sendo muito ouvido. Então, eu parei um pouco o lançamento do Chegou Nosso Momento para lançar o FutYando agora. A partir do ano que vem, eu volto a lançar o meu DVD", explicou.

"Eu comecei a lançar o Chegou Nosso Momento, mas o Futyando estava sendo muito ouvido." disse Yan | Foto: Yuri Messias

A nova edição do FutYando foi gravada no Samba da Feira e também conta com a participação de Dilsinho. Já os próximos lançamentos de Chegou Nosso Momento estão previstos para 2027.

Além da música, Yan revelou que tem outro projeto em mente: organizar uma corrida de 5 quilômetros. O cantor contou que já conversa com sua equipe sobre a possibilidade de realizar o evento na região.

"Estou perturbando a galera que trabalha comigo para a gente fazer uma corrida. Eu gosto de correr, fazer uma corridazinha de 5 km. Já vai ser maneiro. Aí, eu faço em Niterói também. Ia ser da hora, né? Niterói, São Gonçalo, algum lugar daqui", adiantou.

Serviço

Acompanhe Yan através do seu Instagram: @yancantorr.

Próximos shows

Sexta-feira (27/11) — Praça Seca, Rio de Janeiro

Evento: Show Yan

Horário: a partir das 22h

Local: Arena Batô (Campo do Bateau Mouche)

Endereço: Rua 2754-2820, Praça Seca

Informações e ingressos: (21) 99448-5737

Domingo (29/11) — Vasco da Gama, Rio de Janeiro

Evento: 1 ano de Vibes

Horário: a partir das 15h

Local: Estacionamento de São Januário

Endereço: Avenida Roberto Dinamite, 15

Ingressos: Digital Ingressos

Domingo (29/11) — Queimados

Evento: Queimados Celebra

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Eventos Pacaembu

Endereço: Rua Harpia, 145, Pacaembu

Entrada: gratuita

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