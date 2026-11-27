Niterói duplicou o número de vagas para ambulantes no Réveillon em Icaraí
Serão disponibilizadas 24 vagas para a comercialização de alimentos e bebidas durante a festa, que terá João Gomes como atração principal
A prefeitura de Niterói anunciou, nesta sexta-feira (27), a oferta de 24 vagas para ambulantes que trabalham no Réveillon 2027, na Praia de Icaraí, o dobro de oportunidades disponibilizadas na edição anterior.
As inscrições começam no dia 1º e terminam no dia 8, por meio de sorteio. As regras foram divulgadas no Diário Oficial do município, os comerciantes poderão vender bebidas e alimentos industrializados ou pré-preparados na Avenida Jornalista Alberto Torres, 20% das vagas serão reservadas para mulheres" .
Leia tambémUniverso Niterói recebe palestra sobre longevidade e exibe documentário sobre centenários japoneses
Dudu Nobre e Thiago Martins fazem show gratuito em Maricá nesta sexta
De acordo com a Prefeitura, cerca de 700 mil pessoas participam das comemorações de fim de ano na Praia de Icaraí, o que torna o evento uma oportunidade para os comerciantes que desejam aumentar as vendas durante o período.
Os interessados deverão realizar o cadastro presencialmente na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), localizada na Rua Presidente Craveiro Lopes, 153, no Barreto.