A apresentação faz parte de um projeto musical preparado especialmente para o evento natalino - Foto: Divulgação

A apresentação faz parte de um projeto musical preparado especialmente para o evento natalino - Foto: Divulgação

O cantor Dudu Nobre se apresenta nesta sexta-feira (27), às 22h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, dentro da programação do Natal Brasilidade 2026. O espetáculo terá participação especial do cantor e ator Thiago Martins e será totalmente gratuito.

A apresentação faz parte de um projeto musical preparado especialmente para o evento natalino, no qual Dudu Nobre interpreta sucessos de sua carreira acompanhado pela Orquestra Natalina. A proposta é apresentar uma nova versão do repertório do sambista, com arranjos inspirados nas tradicionais orquestras de Natal.

A cada sexta-feira, o artista recebe um convidado diferente no palco. Depois de Thiago Martins, a programação prevê apresentações com Renan Oliveira, no dia 4 de dezembro; Fernanda Abreu, em 11 de dezembro; e Arlindinho, em 18 de dezembro.

Natal Brasilidade terá programação musical gratuita

O projeto foi desenvolvido para oferecer ao público uma experiência musical diferente durante as celebrações de fim de ano em Maricá.

Segundo Antonio Grassi, diretor-presidente da MARÉ, Companhia de Cultura e Turismo de Maricá, os espetáculos foram preparados especialmente para a cidade, a partir de uma pesquisa sobre o repertório das orquestras natalinas.

A iniciativa também busca movimentar a economia local, atraindo moradores e visitantes para o Centro e incentivando o comércio e os serviços durante o período de festas.

Vila de Neve e pista de patinação começam neste sábado

Além dos shows, o Natal Brasilidade 2026 conta com atrações para toda a família. A programação foi aberta no dia 21 de novembro, com a inauguração da decoração natalina da Praça Orlando de Barros Pimentel.

A partir deste sábado (28), o público poderá visitar a Vila de Neve e aproveitar a pista de patinação no Parque Nanci.

Já no dia 5 de dezembro, a orla de Araçatiba receberá o Desfile Natalino, com a participação de crianças e adolescentes da escola mirim Sementes de Maricá. A programação também contará com o Balé das Águas e um espetáculo de drones.

As atrações fazem parte da agenda especial organizada pela Prefeitura de Maricá para celebrar o Natal e oferecer opções gratuitas de lazer e entretenimento à população.

Serviço: Dudu Nobre e Orquestra Natalina em Maricá

Atração: Dudu Nobre e Orquestra Natalina, com participação especial de Thiago Martins

Data: Sexta-feira, 27 de novembro de 2026

Horário: 22h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro de Maricá

Entrada: Gratuita

Evento: Natal Brasilidade 2026