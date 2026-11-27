A imagem do idoso restrito ao descanso em casa dá lugar, cada vez mais, a uma geração 60+ ativa nas academias, nas universidades e no mercado de trabalho. Pensando nessa mudança positiva, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, na manhã desta sexta-feira (27), trouxe a palestra ‘Longevidade - um novo olhar para a vida’, para ser debatida entre os discentes do curso de Medicina e outras áreas de saúde e profissionais do ramo como a médica e pesquisadora Katia Nakazone Ono.

A palavra central do evento, ‘longevidade’, tem como significado no dicionário: ‘a qualidade ou característica da duração da vida de uma pessoa’. Contudo, falar de longevidade não está restrito à contagem de anos de um indivíduo ou de pessoas acima dos 60 anos em cada território. É uma conversa com muitas vertentes, que se encaminham para além do campo da saúde.

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“A longevidade é um tema que a Organização Mundial de Saúde está levantando, é uma questão econômica que vai impactar de uma forma transversal a sociedade, a saúde, o social e o econômico. E a gente vai entendendo que, como o Brasil tem um crescimento da população de idosos de uma forma tão rápida, nós temos que nos preparar”, explicou a médica, pesquisadora e palestrante, Dra. Katia Nakazone Ono.

Palestrante do evento é a médica e pesquisadora Katia Nakazone Ono | Foto: Layla Mussi

A cidade de Niterói, onde o campus está sediado, é o município com maior concentração de idosos no estado, com 118,15 idosos para cada 100 crianças, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Hoje, nós temos 25 núcleos espalhados pelo município, estamos aumentando para 40 núcleos para atender uma demanda maior. Têm pessoas idosas de 92 anos fazendo ginástica todos os dias”, disse o subsecretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, Bruno Vieira.

Subsecretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, Bruno Vieira, falou sobre as atividades voltadas para idosos em Niterói | Foto: Layla Mussi

Sala Universo é palco de exibição inédita de documentário

Para ilustrar o debate, o evento trouxe para o público a exibição inédita do documentário KI - Valor da Vida. A obra mostra a cultura e a longevidade das pessoas moradoras de Okinawa, no Japão, que é uma Zona Azul, conhecida por ter o maior número de mulheres que ultrapassam os 100 anos.

“Pensamos no documentário justamente para ser uma porta de entrada que as pessoas se impactem, que tem um lado artístico, ou seja, elas vão sendo tocadas e entrando nesse assunto por um outro lado que é a beleza do que é fazer um filme, de uma narrativa cinematográfica”, explicou a diretora do documentário Anna Penteado, que ressaltou que a obra retrata também a busca de Katia pela própria ancestralidade e conexão.

Diretora do documentário, Anna Penteado comenta que a obra busca facilitar o entendimento sobre o tema | Foto: Layla Mussi

Universo é longeva na educação superior

Abrir as portas da Universo, para o debate evidencia a importância de como pessoas idosas podem ocupar os bancos universitários para receber novos conhecimentos aliados às longas experiências adquiridas ao longo dos anos de vida.

“A gente de 50 a 60 anos consome turismo, gastronomia, cultura. Hoje as faculdades que recebem 60 alunos esgotam todas as inscrições. Porque a gente está disposto, mas a gente tem lastro. Não é começar de novo do zero, é começar de novo já com uma história por trás”, ressaltou a médica, Dra. Katia Nakazone Ono.

Para Jaina Ferreira, reitora da instituição há quatro anos, o evento é uma maneira de relembrar a memória dos fundadores da Universo, Profª. Marlene Salgado de Oliveira e Joaquim de Oliveira.

“O evento chegou aqui inspirado por duas pessoas muito especiais que construíram a universidade, com muito compromisso, muita responsabilidade e que viveram intensamente cada fase da vida, dando um exemplo de que não é o mais importante simplesmente viver, mas deixar um legado. E como viveram com propósito, como eram pessoas que buscavam inovações para viver cada fase da vida com saúde, alegria e felicidade, eles foram dois grandes inspiradores. O professor Joaquim, que faleceu com 90 anos, atuando firmemente na na instituição e na comunidade; e a professora Marlene que viveu 87 anos, também deixando todo um legado de educação, mostrando o quanto é preciso ser consciente da própria vida e daqueles que vivem ao seu redor. E eles construíram uma instituição que tem 67 anos”, completou.

A pró-reitora Jaina Ferreira relembrou a longevidade da Universidade e dos fundadores Marlene Salgado e Joaquim de Oliveira | Foto: Layla Mussi

O evento conta com o apoio do Instituto Yuimaru, Emanamantra, Semear Yoga e Vida Plena. A programação se estende até 17h desta sexta-feira (27), na Sala Universo, campus Niterói, na Rua Marechal Deodoro, 217.

1/2 O evento ocorre até 17h desta sexta-feira (27) | Foto: Layla Mussi

2/2 O evento conta com a presença de alunos do curso de Medicina e de outras áreas da saúde | Foto: Layla Mussi





*Sob supervisão de Cyntia Fonseca