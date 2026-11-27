O evento será realizado no dia 6 de dezembro, na Orla de Boa Viagem - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

O evento será realizado no dia 6 de dezembro, na Orla de Boa Viagem - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

As inscrições para a Corrida e Caminhada Soldado do Fogo – Edição Niterói terminam no próximo domingo (30). O evento será realizado no dia 6 de dezembro, também um domingo, na Orla de Boa Viagem. Os interessados devem se inscrever pelo site www.corridasoldadodofogo.com.br.

A organização é da Nit2sports, com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

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A programação atende a diferentes públicos e níveis de condicionamento físico. Os participantes podem escolher entre a corrida de 4 km, a corrida de 8 km e a caminhada de 4 km. A Corrida Kids é voltada para as crianças e incentiva a participação das famílias.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, afirma que iniciativas como essa fortalecem a prática esportiva e ampliam as oportunidades de participação da população.

“É muito importante apoiar eventos que incentivam a atividade física e mostram que o esporte é para todos. A Corrida Soldado do Fogo integra diferentes gerações, estimula hábitos saudáveis e valoriza nossos espaços públicos. Niterói tem uma forte identidade esportiva, e queremos continuar incentivando iniciativas que aproximem cada vez mais a população do esporte”, destacou o secretário.

Fotos: Divulgação

SERVIÇO

Corrida e Caminhada Soldado do Fogo – Edição Niterói

Data: 6 de dezembro de 2026

Local: Orla de Boa Viagem – Niterói/RJ

Modalidades: Corrida e Caminhada 4 km, Corrida 8 km e Corrida Kids

Realização: Nit2sports

Apoio: Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)

INSCRIÇÕES ABERTAS até o dia 30 de novembro: www.corridasoldadodofogo.com.br