A Central das Artes já tem data marcada! Nos dias 28 e 29 de novembro, o evento reunirá 60 expositores no segundo piso do Clube Central, na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 335, na Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. das 10h às 20h. O evento contempla seis importantes segmentos da economia criativa da cidade: moda e acessórios; artesanato; beleza e bem-estar, decoração e design, gastronomia e bebidas, além de empreendedorismo e marcas autorais.

Em sua nona edição, a feira consolida sua presença no cenário das feiras voltadas ao empreendedorismo e à economia criativa de Niterói. Como conta a empreendedora Francisca Nogueira, idealizadora do projeto, tudo começou a partir da percepção de que era preciso unir forças e dar maior visibilidade aos artesãos espalhados pela cidade.

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Naquele momento, muitos desses profissionais não dispunham de espaços adequados para divulgar e comercializar sua produção artística e artesanal. Foi justamente para atender a essa demanda que Francisca deu os primeiros passos na criação da feira.

A escolha do Clube Central como sede de todas as edições reforça o propósito da Central das Artes de ser muito mais do que uma feira: um espaço de valorização do empreendedorismo, da produção autoral e da cultura local. Ao longo de um fim de semana, a Central das Artes chega a receber cerca de 1.500 pessoas, que circulam pelos estandes, conhecem o trabalho desenvolvido pelos artesãos, fazem suas compras e aproveitam as opções gastronômicas.

A programação inclui ainda atrações musicais na varanda do clube, transformando a visita em uma experiência que reúne negócios, cultura, lazer e convivência. Para que tudo isso aconteça e o público desfrute de um ambiente acolhedor, com oportunidades de interação e troca, a Central das Artes mobiliza uma equipe de aproximadamente 25 profissionais, envolvidos na organização e na manutenção do evento.

Uma estrutura que vai além da exposição e comercialização de produtos, contribuindo para a geração de empregos indiretos e o aquecimento da economia local. A esse movimento soma-se profissionais especializados em mídias sociais, assessoria de imprensa e influenciadores digitais, como Bruna Mansur, Bela pelas Ruas, Mundo Luiza Oficial e Niterói para Todos, que ampliam o alcance e a viabilidade do evento. Essa estratégia de comunicação fortalece a presença da Central das Artes no cotidiano dos niteroienses, consolidando sua imagem como um ponto de encontro que combina compras, diversão, cultura e entretenimento.