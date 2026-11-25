As equipes da Nittrans já estão no local junto a PM, para auxiliar no trânsito - Foto: Reprodução/Internet

As equipes da Nittrans já estão no local junto a PM, para auxiliar no trânsito - Foto: Reprodução/Internet

Uma carreta atingiu a fiação elétrica durante uma manobra para acessar a Rua Heitor Carrilho, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (25). O incidente provocou retenções no trânsito da região. Por conta dos cabos que ficaram sobre a pista, o motorista e o ajudante precisaram ficar dentro do veículo até a interrupção do fornecimento de energia para sair em segurança.

Policiais militares foram deslocados para atender à ocorrência e acompanharam a situação.

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A retirada da carreta dependia da atuação da Enel. Para fazer a retirada, era necessária a interrupção da energia. O motorista e seu ajudante só saíram do local após o serviço na rede elétrica.

Equipes da Nittrans estiveram no local para auxiliar no trânsito.