Iniciativa aproxima crianças da fauna e da flora do município e incentiva a preservação da biodiversidade - Foto: Divulgação

Iniciativa aproxima crianças da fauna e da flora do município e incentiva a preservação da biodiversidade - Foto: Divulgação

Estudantes da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Jacy Pacheco participaram, nesta terça-feira (24), de uma atividade de educação ambiental no viveiro municipal de mudas. Promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), a iniciativa proporcionou às crianças uma experiência de aprendizado e contato com a natureza, incentivando a preservação da biodiversidade.

A programação contou com uma exposição de animais empalhados, que permitiu aos estudantes conhecer diferentes espécies da fauna silvestre, aprender curiosidades e receber orientações sobre o respeito e o cuidado com os animais.

“A educação ambiental é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação da natureza. Ao aproximar as crianças da fauna e da flora de Niterói, despertamos desde cedo o respeito à biodiversidade e a importância de cuidar do meio ambiente. Cada muda plantada representa uma oportunidade de cultivar valores de responsabilidade e consciência ambiental para o futuro”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gabriel Velasco.

Durante a visita ao viveiro, os estudantes também aprenderam sobre a importância das plantas e o aproveitamento dos resíduos de poda gerados na cidade. Após conhecerem algumas espécies cultivadas no local, cada criança recebeu uma muda nativa para plantar.

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Para a analista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Rebeca Manso, a iniciativa contribui para a formação ambiental dos estudantes.

“As atividades de educação ambiental realizadas pela SMARHS, em parceria com a Clin, representam uma importante iniciativa de conscientização dos estudantes, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de preservação ambiental e de respeito à fauna e à biodiversidade do município”, afirmou Rebeca.

O gerente de Educação Ambiental da Clin, Luiz Vicente, ressaltou a importância da atuação conjunta entre os órgãos municipais.

“A união entre as instituições é fundamental para ampliar o alcance das ações de educação ambiental. Essa parceria com a SMARHS permite proporcionar às crianças uma experiência prática de aprendizado, aproximando-as da natureza e mostrando a importância da preservação da fauna, da flora e do cuidado com a nossa cidade”, concluiu Luiz Vicente.