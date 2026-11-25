Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma viatura da Polícia Militar colide antes de subir na calçada e atropelar três mulheres e uma criança, na manhã desta terça-feira (24), em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante uma perseguição policial. A viatura teria sido atingida por um automóvel, cujo motorista tentou desviar de uma motocicleta. Com o impacto, o veículo policial perdeu o controle, avançou sobre a calçada e atingiu a estrutura de um estabelecimento comercial, onde as quatro vítimas estavam conversando.

Duas das mulheres, de 49 e 78 anos, foram encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | Foto: Divulgação

Duas das mulheres, de 49 e 78 anos, foram encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Uma delas sofreu fratura no fêmur direito, enquanto a outra teve fraturas identificadas durante exames de imagem. Segundo a unidade de saúde, ambas estavam lúcidas, orientadas e em estado estável, permanecendo sob acompanhamento médico.

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A terceira mulher, de 31 anos, e a filha dela, uma criança de 9 anos, receberam atendimento na UPA de Cabuís. As duas relataram dores e passaram por exames de imagem, que não identificaram fraturas ou outras lesões. Após serem medicadas, receberam alta médica.

Os dois policiais militares que estavam na viatura também ficaram feridos. Um deles, de 54 anos, sofreu uma fratura no cotovelo direito, teve o braço imobilizado e recebeu alta hospitalar. O outro, de 44 anos, apresentou traumas nos braços. Embora os exames não tenham apontado fraturas, ele deixou a unidade de saúde antes de concluir o atendimento.





A viatura da PM teria sido atingida por outro veículo. Imagens do acidente viralizaram no mundo virtual Divulgação

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Perseguição policial

Segundo a PM, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizavam uma operação para retirar barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, quando avistaram três homens armados. Com a aproximação dos policiais, dois suspeitos fugiram em uma motocicleta, enquanto o terceiro tentou escapar a pé.

Durante a perseguição, no cruzamento das ruas João Pessoa e Pedro Álvares Cabral, um motorista tentou desviar da motocicleta e acabou atingindo a viatura policial. Com a colisão, o veículo avançou sobre a calçada e atropelou as quatro pessoas.

Um dos suspeitos foi detido. Com ele, segundo a Polícia Militar, foram apreendidas 317 embalagens de drogas, entre crack, cocaína e maconha, além de um rádio transmissor.