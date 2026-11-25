Estão abertas as inscrições para o curso livre E-cards e Minivídeos para Divulgação Cultural, oferecido pela Escult - Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural.

A formação é gratuita, realizada na modalidade de Educação a Distância (EaD) e os interessados podem se inscrever até o dia 03 de abril de 2027 pelo site https://escult.cultura.gov.br.

Desenvolvido pelo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), o curso capacita agentes culturais e trabalhadores do setor para projetarem peças gráfico-editoriais eficientes para redes sociais utilizando a versão gratuita do Canva. Mais do que ensinar a operar uma ferramenta digital, a proposta foca nos fundamentos do design visual para que os profissionais ganhem autonomia ao divulgar seus espetáculos e eventos com clareza e qualidade técnica.

Leia também:

Concurso de cordel em São Gonçalo terá prêmio em dinheiro e publicação de poemas

Movimenta Sebrae começa amanhã em Saquarema com palestras, experiências e oportunidades para pequenos negócios





Com carga horária de 50 horas e formato autoinstrutivo, o conteúdo programático foi elaborado pelo designer Gil Maciel e está organizado em sete trilhas de aprendizagem. O percurso aborda desde a história da comunicação visual até os princípios da Gestalt, estruturação com grids modulares, tipografia e teoria das cores aplicada às telas (sistema RGB).

A formação também orienta sobre o uso ético e legal de imagens digitais, detalhando regras de direitos autorais, licenças Creative Commons e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), culminando na produção prática de vídeos curtos.

A metodologia utiliza estrutura virtual, disponibilizando vídeos didáticos, leituras de textos online, fóruns e exercícios práticos assíncronos. Para participar, é necessário apenas ter Ensino Fundamental I completo e acesso à internet via computador ou celular. A certificação é emitida pelo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Com mais de 248 mil estudantes cadastrados na plataforma, a Escult é um espaço estratégico de qualificação para o mundo do trabalho em cultura. Parte do Programa de Capacitação e Qualificação Profissional da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura, a escola tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento técnico e criativo, oferecendo cursos livres, de formação inicial e continuada e de pós-graduação. Através de sua plataforma, a instituição busca fortalecer a rede de profissionais da cultura e promover o desenvolvimento da economia criativa em todo o território nacional.

SERVIÇO

Curso E-cards e Minivídeos para Divulgação Cultural

Carga horária: 50 horas

Modalidade: EaD com aulas assíncronas

Docente: Gil Maciel

Inscrições gratuitas: até 03 de abril de 2027 em https://escult.cultura.gov.br

Realização: Cecult/UFRB e Ministério da Cultura