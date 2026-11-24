Em uma etapa posterior da demolição das arquibancadas, o trecho da Rua Lopes Trovão será totalmente interditado por cerca de dez dias, com passagem liberada de forma controlada - Foto: Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Em uma etapa posterior da demolição das arquibancadas, o trecho da Rua Lopes Trovão será totalmente interditado por cerca de dez dias, com passagem liberada de forma controlada - Foto: Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta terça-feira (24), a demolição das arquibancadas do Estádio Caio Martins, em Icaraí. Executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), o serviço integra a implantação do Reservatório Rio Icaraí. Esta etapa das obras tem prazo de 60 dias, contados a partir da ordem de início.

“Quem mora em Icaraí, em Santa Rosa ou no Largo do Marrão sabe o que é ver as ruas alagarem a cada chuva forte. Estamos fazendo essa obra para acabar com um problema que afeta a região há mais de 50 anos. Com o reservatório e as novas redes de drenagem, vamos ampliar a capacidade de escoamento da água e dar mais tranquilidade a quem mora, trabalha e passa por essas ruas”, afirma o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

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Durante esta primeira etapa, na Rua Presidente Backer, será interditada apenas a calçada junto ao terreno da obra, paralela à arquibancada. Em uma etapa posterior da demolição das arquibancadas, o trecho da Rua Lopes Trovão será totalmente interditado por cerca de dez dias, com passagem liberada de forma controlada apenas a pedestres na calçada junto aos prédios. O planejamento detalhado e a data do início das ações nessa via serão definidos em conjunto com os órgãos municipais envolvidos e divulgados com antecedência.

A intervenção foi comunicada previamente a moradores, comerciantes e instituições de ensino e de saúde do entorno. A ION também realiza vistorias cautelares nos imóveis vizinhos para registrar as condições das edificações e acompanhá-las durante os trabalhos. Dúvidas podem ser encaminhadas à equipe de Trabalho Técnico Social da ION pelo telefone (21) 97106-9239, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Macrodrenagem – O projeto prevê cerca de seis quilômetros de novas redes de drenagem, com galerias de cinco metros de largura por dois metros de altura nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão. Também estão previstas intervenções de microdrenagem no quadrilátero delimitado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa e Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira, além de intervenções em áreas do Jardim Icaraí e de Santa Rosa.

Em dias de chuvas fortes, a água captada pelas novas redes será encaminhada ao reservatório subterrâneo, que será construído na área do campo de futebol do Caio Martins, em terreno cedido pelo Governo do Estado à Prefeitura. Com capacidade contratada de cerca de 80 milhões de litros, o reservatório vai armazenar temporariamente a água das chuvas, que será liberada de forma controlada no Rio Icaraí. A previsão é que o conjunto de intervenções amplie em mais de dez vezes a capacidade de drenagem da região. O empreendimento está na fase inicial, com mobilização das equipes, planejamento e elaboração dos projetos executivos. O contrato prevê 30 meses de obras.

Parque público – Após as obras de macrodrenagem, a Prefeitura vai implantar, sobre o reservatório, um parque municipal aberto ao público, com áreas esportivas, espaços de convivência e lazer e um parcão. O município também pretende atuar em parceria com o Governo do Estado na modernização do ginásio e do parque aquático, que permanecem sob gestão estadual.