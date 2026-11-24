Acidente causou transtornos para os motoristas e passageiros que trafegavam na região - Foto: Reprodução/ TV Globo

Acidente causou transtornos para os motoristas e passageiros que trafegavam na região - Foto: Reprodução/ TV Globo

Seis pessoas precisaram ser socorridas após um caminhão tombar e atingir um pórtico de sinalização na Avenida do Contorno, na BR-101, em Niterói, na manhã desta terça-feira (24).

Após a interdição total da pista, que chegou a gerar 10 quilômetros de engarrafamento no sentido Niterói, duas faixas no sentido Rio foram liberadas por volta das 11h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela via, o caminhão tombou e atingiu o pórtico de sinalização da pista Sul por volta das 8h15. Como havia risco de queda da estrutura, a pista chegou a ser totalmente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas foram atendidas pela concessionária e outras três pelo Corpo de Bombeiros. Entre os socorridos, três tiveram ferimentos moderados e um apresentou ferimentos leves.

Até a publicação desta matéria, o estado de saúde das outras duas vítimas não havia sido divulgado.