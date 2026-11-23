Depois de semanas de tempo instável, o primeiro fim de semana da Operação Verão 2026/2027 foi marcado por dias de sol, feriado, aniversário da cidade e grande procura pelas praias da cidade. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), a Prefeitura de Niterói mobilizou equipes de diferentes órgãos municipais para reforçar a segurança, organizar o uso dos espaços públicos, orientar frequentadores e garantir mais tranquilidade a moradores e visitantes.

A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), atuou nas praias da Baía de Guanabara e da Região Oceânica, com ações de patrulhamento preventivo, fiscalização, ordenamento urbano, organização do trânsito e apoio aos banhistas. O objetivo é assegurar que todos possam aproveitar a orla de forma segura, respeitosa e organizada, conciliando o lazer da população com a preservação dos espaços públicos.

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Durante os três dias, os relatórios da operação contabilizaram 486 crianças identificadas com pulseiras, recurso que facilita o reencontro com os responsáveis em caso de desencontro na praia. Também foram registrados 10 atendimentos relacionados a crianças perdidas ou localizadas. As equipes realizaram fiscalização de trânsito, apreensão de mercadorias irregulares e ações para coibir práticas que comprometem a convivência e o uso adequado da faixa de areia.

Em Itaipu, agentes atuaram no ordenamento da praia e dos acessos, com apoio da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT) com o monitoramento aéreo por drone. A ação também atuou no combate à atuação irregular de flanelinhas e a orientação de frequentadores, inclusive em situações relacionadas à presença de animais na faixa de areia. O trabalho integrado permite identificar demandas e direcionar as equipes de solo para uma resposta mais rápida.

A NitTrans registrou 665 veículos autuados e 47 removidos por irregularidades. A atuação das equipes também incluiu orientação aos motoristas, fiscalização dos acessos às praias e acompanhamento do transporte público, com reforço de ônibus extras nas linhas municipais que atendem à Região Oceânica diante do aumento da demanda.

A operação também reforçou a presença de guardadores credenciados pela Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) nas praias da Região Oceânica. Em média, 50 profissionais estavam em atuação em cada um dos dias. A identificação dos trabalhadores contribui para a organização do estacionamento e para coibir a atuação irregular.

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) recolheu 8,43 toneladas de resíduos nas praias ao longo do fim de semana. O serviço foi reforçado para acompanhar o aumento do movimento e manter a orla limpa e conservada, com orientação aos frequentadores sobre o descarte correto dos resíduos.

A Operação Verão 2026/2027 seguirá até março do próximo ano, com atuação integrada dos órgãos municipais e forças de segurança. O trabalho será intensificado nos fins de semana e feriados, períodos de maior movimento, para prevenir irregularidades, proteger os banhistas e garantir que as praias de Niterói continuem sendo espaços de lazer, convivência e bem-estar para todos. A população pode comunicar irregularidades e solicitar apoio pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).