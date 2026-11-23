As doses das vacinas foram disponibilizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da secretaria de Saúde - Foto: Divulgação

As doses das vacinas foram disponibilizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da secretaria de Saúde - Foto: Divulgação

O Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVH) do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e da UPA do Colubandê, em São Gonçalo, está imunizando os funcionários das unidades contra a Covid-19. Profissionais da área da saúde estão entre os grupos prioritários para receber a vacina.

"A vacinação é de extrema importância, principalmente para os profissionais e colaboradores da área da saúde que lidam diariamente com pacientes e pessoas com síndromes respiratórias. Todos os nossos funcionários estão sendo imunizados contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Nosso objetivo sempre foi a proteção deles e dos seus familiares", explica o enfermeiro Ruan Souza

As doses das vacinas foram disponibilizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da secretaria de Saúde, e estão sendo aplicadas nas salas de imunização das unidades. Esta vacinação faz parte da atualização da caderneta vacinal no ambiente de trabalho.

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“Mais uma vez o hospital faz um chamamento para a vacinação. Isso só demonstra o respeito e a preocupação com os profissionais da área da saúde. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia", garante o maqueiro Ryan Ribeiro.

Em São Gonçalo, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível gratuitamente pelo SUS nos pontos de vacinação do município, com reforço nacional anunciado este mês. O número de casos voltou a subir no Brasil com alta de notificações em 19 estados e avanço de casos graves no Rio de Janeiro, onde a linhagem PJ.2.1 ganhou predominância.