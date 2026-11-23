A iniciativa faz parte das ações da Clin para fortalecer a coleta seletiva, incentivar a reciclagem e ampliar o acesso dos moradores aos serviços de descarte sustentável - Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte das ações da Clin para fortalecer a coleta seletiva, incentivar a reciclagem e ampliar o acesso dos moradores aos serviços de descarte sustentável - Foto: Divulgação

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) segue ampliando a coleta seletiva no município com a instalação de novos equipamentos para o descarte adequado de resíduos recicláveis. Desta vez, o bairro de Santa Rosa recebeu um novo Ponto de Entrega Voluntária (PEV), na esquina das ruas Geraldo Martins e Cinco de Julho. O equipamento já está disponível para receber materiais recicláveis descartados pela população.

A iniciativa faz parte das ações da Clin para fortalecer a coleta seletiva, incentivar a reciclagem e ampliar o acesso dos moradores aos serviços de descarte sustentável. Além dos PEVs, a Companhia desenvolve outras modalidades de coleta seletiva, entre elas o programa Clin Comunidade Sustentável, que promove a destinação adequada dos resíduos e estimula a participação da população na preservação do meio ambiente.

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O presidente da Clin, Acílio Borges, destacou que a ampliação dos equipamentos reforça o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e a qualidade dos serviços de limpeza urbana.

“É fundamental investir continuamente em iniciativas que incentivem a reciclagem e facilitem o descarte correto dos resíduos. Niterói é referência em limpeza urbana e coleta seletiva, e nosso objetivo é avançar cada vez mais, oferecendo à população alternativas que contribuam para uma cidade mais limpa e sustentável”, afirmou Acílio Borges.

Jarles Jorge, de 52 anos, trabalha em Santa Rosa há 13 anos e aprovou a instalação do novo PEV, que, segundo ele, beneficia moradores e comerciantes do bairro. “Vai ajudar a deixar a região cada vez mais organizada, limpa e conservada.”, pontuou Jarles.

Com a instalação do novo equipamento, Niterói passa a contar com 13 PEVs, além do serviço de coleta seletiva porta a porta, que atende 100% do território municipal. A cidade também dispõe de 74 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 33 aos recicláveis secos, distribuídos em 31 pontos do município.

Os investimentos em infraestrutura e as ações de conscientização ambiental contribuem para consolidar Niterói como referência em gestão de resíduos. Pelo décimo ano consecutivo, o município ocupa a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), com nota 0,749.

Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de materiais recicláveis, o equivalente a 5,1% do total de resíduos coletados na cidade. Em 2026, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam no município, o que permite um acompanhamento mais abrangente dos resultados da coleta seletiva.

Serviço

Os moradores podem consultar a localização dos Pontos de Entrega Voluntária e dos demais equipamentos para descarte de recicláveis no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção “Como Reciclar em Niterói”, e no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói.

Outras informações podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, pelos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952. O segundo número também atende por WhatsApp.