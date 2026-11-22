A Prefeitura de Maricá inaugurou neste sábado (21), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, o Natal Brasilidade 2026. A abertura marcou o início da celebração natalina do município, reunindo a inauguração da Casa do Papai Noel, presépio, apresentação de orquestra e o show do cantor Dudu Nobre.

Após a abertura oficial, o cenógrafo e diretor artístico Milton Cunha destacou o significado da montagem e convidou a população para a Parada Iluminada, que acontece no próximo sábado.

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“O Natal é uma noção de luz, do nascimento do Salvador, anunciado pela estrela que brilha no céu. Maricá é uma cidade que tem vocação para a beleza, uma natureza deslumbrante e um povo extremamente acolhedor. É uma alegria fazer a direção artística de uma festa de luz. Criamos um presépio, representando o povo da Judeia, do deserto, anjos e soldados, para lembrar que a bondade nasce em todos os lugares e não precisa de dinheiro ou poder para se manifestar. Hoje inauguramos as luzes e, no próximo sábado, fazemos a Parada Iluminada”, afirmou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Wenderson Monteiro, ressaltou o impacto econômico do evento para o turismo e a geração de oportunidades na cidade.

“Ao apoiar esse evento, a Codemar está incentivando a economia local, ajudando a atrair visitantes e a gerar emprego, renda e muito mais. Isso cria o ecossistema de uma economia forte e independente, que continua mesmo após o Natal. A Codemar tem no seu DNA o desenvolvimento e vai seguir apoiando iniciativas como essa, que fortalecem o município”, destacou.

Atração da noite ao lado da orquestra que celebra 40 anos de trajetória, o cantor Dudu Nobre celebrou a abertura dos festejos natalinos na cidade e as participações especiais na apresentação.

“Uma noite diferente, celebrando aqui o início dos festejos de Natal, tocando músicas natalinas para a rapaziada curtir bastante. Tivemos o nosso convidado Tony Garrido, que é maravilhoso, a participação da minha filha cantando e essa orquestra maravilhosa fazendo 40 anos de estrada. Quero desejar um Natal muito feliz para todos vocês”, afirmou.

A programação segue com atividades para toda a família, incluindo desfiles, iluminação especial, pista de patinação, Casas do Papai Noel, parque temático no Parque Nanci e áreas interativas. A edição deste ano do Natal Brasilidade amplia as atrações e a ocupação dos espaços públicos com novidades na cenografia e na programação. Entre os destaques estão uma Vila de Neve, instalada dentro de um ginásio na Orla do Parque Nanci, com ambientação de temperaturas abaixo de zero, pista de patinação no gelo e 11 brinquedos. A decoração também conta com painéis de LED nas três passarelas, novos canteiros e três Casas do Papai Noel em diferentes pontos da cidade.

Moradora do bairro da Ponte Preta, Ana Claudia, elogiou a decoração e contou que já começou a visitar os polos natalinos da cidade.

“Está muito bonito. A praça está linda, bem enfeitada e tudo muito bem organizado, gostei muito. Estou muito animada e vim para o show. Já passei por Araçatiba para tirar foto e agora vim para cá conhecer a Casa do Papai Noel”, contou.