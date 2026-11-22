Uma ação integrada de fiscalização realizada pela Prefeitura de Niterói identificou uma motocicleta com suspeita de clonagem durante uma das abordagens da Operação Motos Barulhentas. A fiscalização da NitTrans aconteceu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades do restaurante Fla-Flu, na Região Oceânica.

“Nosso trabalho vai além da fiscalização de irregularidades no trânsito. A Operação Motos Barulhentas também permite identificar outras situações que exigem atenção e atuação integrada das forças de segurança. Nesse caso, a atenção do agente de trânsito durante a consulta aos dados do veículo foi fundamental para identificar a suspeita de clonagem e encaminhar a ocorrência à autoridade policial. Seguiremos trabalhando para promover mais segurança viária, combater irregularidades e garantir mais tranquilidade para a população de Niterói”, destacou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

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Durante a abordagem, um dos agentes consultou os dados da motocicleta nos sistemas de fiscalização e identificou um registro de possível clonagem. A ocorrência foi imediatamente comunicada à coordenação da operação, que acionou a equipe policial presente no local. A motocicleta foi encaminhada à 79ª DP (Jurujuba), onde foi registrado o boletim de ocorrência. O veículo permaneceu apreendido para a realização de perícia e dos demais procedimentos legais. O condutor foi ouvido pela autoridade policial.

Ao todo, 140 motociclistas foram abordados durante a operação, que resultou em 18 autuações por infrações de trânsito e 14 veículos apreendidos. A fiscalização também identificou a motocicleta com suspeita de clonagem, encaminhada para investigação policial.

A Operação Motos Barulhentas tem como objetivo coibir irregularidades, reforçar a segurança viária e garantir o cumprimento das normas de trânsito. A iniciativa também contribui para reduzir a poluição sonora e proporcionar mais tranquilidade à população. Coordenada pela NitTrans, a ação conta com a participação de equipes da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do Segurança Presente.