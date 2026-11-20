Em celebração ao Novembro Negro, período dedicado à valorização da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre a luta contra o racismo, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), promoveu, nesta quinta-feira (19), um encontro de conscientização voltado aos seus funcionários. Realizada na sede da Companhia, a atividade abriu espaço para o diálogo sobre igualdade racial, respeito e diversidade no ambiente de trabalho.

Com o tema “Igualdade e Letramento Racial”, o encontro contou com uma palestra da psicóloga do SUS Ana Paula Rodrigues. Durante a conversa, foram abordados assuntos como o enfrentamento ao racismo, o respeito às diferenças e a importância de identificar atitudes discriminatórias que, muitas vezes, acabam sendo naturalizadas no cotidiano.

Um dos principais pontos da reflexão foi a necessidade de ir além do discurso, assumindo uma postura verdadeiramente antirracista, reconhecendo privilégios, questionando preconceitos e agindo diante das desigualdades como uma responsabilidade coletiva nas relações pessoais, profissionais e em todos os espaços da sociedade.

Para a gerente de Serviço Social da Clin, Fabielle Guimarães, promover esse tipo de reflexão é essencial para avançar na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa.

“Não podemos mais nos limitar a dizer que não somos racistas. Precisamos ser antirracistas, e isso significa ter consciência, posicionamento e, principalmente, atitude. O racismo não se combate com silêncio ou omissão, mas com informação, diálogo e ações concretas. Cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais justa, em que o respeito e a igualdade sejam valores colocados em prática todos os dias. Por isso, é tão importante que instituições e empresas também assumam esse compromisso e promovam espaços de conscientização e transformação”, destacou Fabielle.

A psicóloga Ana Paula Rodrigues também ressaltou a importância do letramento racial para a construção de relações de trabalho mais saudáveis e respeitosas, destacando que compreender as diferentes manifestações do racismo é fundamental para reconhecer situações de violência e acolher quem sofre discriminação.

“É fundamental entender que nossa sociedade é formada por instituições e que o racismo é crime. Quem sofre esse tipo de violência precisa ter respaldo. Falo também como mulher preta. Existe o racismo estrutural, o epistemológico, o religioso, o recreativo... São inúmeras manifestações e seus tentáculos. Dar nome a essas situações é importante. Muito sofrimento psíquico vem justamente do enfrentamento ao racismo. As relações inter-raciais precisam de atenção. O racismo é aprendido, mas também pode ser desconstruído. Por isso, é tão importante que as empresas tragam essa discussão”, afirmou.

Além do bate-papo, a programação contou com uma exposição fotográfica em homenagem a personalidades negras que são referências na luta contra o racismo e na valorização da cultura afro-brasileira, entre elas o cantor Gilberto Gil, ampliando o olhar sobre a representatividade e destacando trajetórias e conquistas.

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O encontro também proporcionou a troca de experiências entre os servidores. Gari da Clin há 23 anos, Aloízio Damião da Conceição aprovou a iniciativa.

“Foi muito importante, até porque também vivenciamos questões raciais. A palestra ajudou a esclarecer muitas coisas. Sabemos que o racismo é crime e hoje já sei melhor como me posicionar. Foi muito educativa”, contou.

A iniciativa integra as ações de conscientização promovidas pela Clin e reforça o compromisso da Companhia com a construção de um ambiente de trabalho mais respeitoso, diverso e inclusivo, onde cada pessoa seja reconhecida e valorizada.

Novembro Negro em Niterói

Celebrado em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um marco na luta contra o racismo e na valorização da história, da cultura e da contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira. Em Niterói, o Novembro Negro integra o calendário oficial de ações voltadas à promoção da igualdade racial, reunindo atividades culturais, educativas e de conscientização - como seminários, rodas de conversa, oficinas, exposições e apresentações artísticas - que buscam fortalecer a identidade afro-brasileira e consolidar uma cidade cada vez mais inclusiva, diversa e comprometida com a igualdade de oportunidades.