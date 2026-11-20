As duas conquistas destacam o conjunto de ações desenvolvidas pelo município para ampliar o uso da bicicleta como meio de transporte - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

As duas conquistas destacam o conjunto de ações desenvolvidas pelo município para ampliar o uso da bicicleta como meio de transporte - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói conquistou dois prêmios nacionais por suas políticas públicas de incentivo ao uso da bicicleta. O município foi vencedor do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana 2026, na categoria “Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável”, com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, e do Prêmio Connected Smart Cities 2026, na categoria “Soluções do Poder Público”, com a iniciativa “Promoção da Mobilidade Ativa para uma Cidade Mais Sustentável e Inclusiva”.

As duas premiações foram realizadas durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reconhecem ações desenvolvidas pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

“Esses prêmios mostram que estamos no caminho certo. Niterói vem investindo há anos na ampliação da malha cicloviária e no incentivo ao uso da bicicleta no dia a dia. Hoje temos quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e um sistema gratuito de bicicletas compartilhadas que não para de crescer. Vamos continuar investindo para que cada vez mais pessoas possam usar a bicicleta para se deslocar pela cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também:

Educação familiar: como pais negros ensinam os filhos a reconhecer e enfrentar o racismo



Clin promove encontro de letramento racial e combate ao racismo para servidores



As duas conquistas destacam o conjunto de ações desenvolvidas pelo município para ampliar o uso da bicicleta como meio de transporte, desde a implantação de infraestrutura cicloviária até a oferta de bicicletas compartilhadas e atividades de educação para o trânsito.

“Conquistar esses prêmios é um reconhecimento ao trabalho que Niterói vem desenvolvendo há anos para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. É uma política pública construída e ampliada continuamente, que vem transformando a mobilidade na cidade. Essas conquistas nos motivam a seguir avançando para tornar Niterói cada vez mais segura, sustentável e boa para pedalar”, destaca o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

No Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, Niterói disputou a categoria com os projetos Mobilidade Elétrica Integrada, da Transitar, de Cascavel (PR), e Renovação da Frota de Ônibus Sustentáveis, da Prefeitura de Aracaju. A conquista dá continuidade ao reconhecimento recebido pelo município em 2025, quando a NitBike, sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Niterói, recebeu menção honrosa na categoria “Iniciativas em Favor da Mobilidade Ativa”.

Já no Prêmio Connected Smart Cities, a Prefeitura de Niterói concorreu com outras duas iniciativas: o App AlertaBlu, da Prefeitura de Blumenau (SC), e o Ecossistema de Sustentabilidade e Economia Circular, da Prefeitura de São José dos Pinhais (PR). A premiação reconhece soluções inovadoras do poder público voltadas à melhoria da qualidade de vida nas cidades.

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta desenvolve ações que envolvem infraestrutura cicloviária, bicicletas compartilhadas, bicicletários públicos, educação para o trânsito e incentivo ao uso da bicicleta. As iniciativas buscam ampliar as possibilidades de deslocamento por bicicleta e fortalecer a mobilidade sustentável no município.

Atualmente, Niterói conta com quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e mantém o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas NitBike, lançado em julho de 2024. Desde então, o serviço vem sendo ampliado, facilitando o acesso da população à bicicleta como alternativa de transporte para os deslocamentos diários.