A participação no carnaval também proporcionou à menina a experiência de ocupar um espaço de destaque em uma manifestação cultural de forte presença negra - Foto: Layla Mussi

A participação no carnaval também proporcionou à menina a experiência de ocupar um espaço de destaque em uma manifestação cultural de forte presença negra - Foto: Layla Mussi

A educação de uma criança negra requer aprendizados que vão além daqueles transmitidos em sala de aula. Os ensinamentos começam dentro de casa, desde o cuidado com o cabelo e o contato com a história dos antepassados até a valorização da cultura e as conversas sobre preconceito e espaços a serem ocupados. Em um país onde o racismo ainda atravessa diferentes fases da infância, essas experiências podem ajudar a construir referências positivas e preparar os pequenos para reconhecer e enfrentar situações de discriminação.

Em São Gonçalo, esse compromisso aparece de diferentes maneiras na criação de João, de 7 anos, e Júlia, de 6. Para Vanessa da Silva, técnica de segurança do trabalho, de 46 anos, ensinar o filho a gostar do próprio cabelo e conhecer suas origens é também oferecer referências que ela não teve durante a infância. Já Kênia Goulart, corretora de seguros, de 44 anos, aproxima a filha da cultura negra por meio do samba, da literatura, da ancestralidade e de experiências em espaços que valorizam a história e a produção cultural da população negra.

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Elemento importante na manutenção da autoestima, o cuidado com o cabelo é um dos pontos em comum na educação das duas famílias. No caso de Vanessa, a decisão de aprender a fazer tranças no cabelo do filho começou com uma inquietação ao observar o ambiente escolar. Ela percebeu que os meninos negros conviviam com poucas referências de cabelos naturais e passou a buscar outras possibilidades para o João.

No caso de Vanessa, a decisão de aprender a fazer tranças no cabelo do filho começou com uma inquietação ao observar o ambiente escolar | Foto: Layla Mussi

“Eu comecei a perceber no próprio colégio dele que as crianças negras, a maioria tinha cabelo raspado. A maioria não tinha um black, não tinha um cabelo natural cuidado. Isso me incomodava muito”, lembra.

A princípio, o menino ainda não entendia muito bem o que significava fazer tranças. Vanessa apresentou fotografias e desenhos de outras crianças para explicar como seria o penteado. Aos poucos, João passou a participar do processo e a demonstrar interesse.

“Eu percebi que ele precisava de exemplos. Ele precisava saber de onde ele veio, quem são os seus [antepassados] e que é importante buscar as raízes. E quais são as raízes dele? É a trança, o cabelo! É uma forma de identificação dos povos”, conta.

"É a trança, o cabelo? É uma forma de identificação dos povos” disse Vanessa | Foto: Layla Mussi

A relação de Vanessa com as tranças também passa pela própria trajetória. Na infância, ela usava penteados feitos pela mãe, mas, quando cresceu, passou a alisar os cabelos. Só depois de adulta decidiu deixar os fios naturais e reencontrar outras formas de cuidado.

“Minha mãe fazia umas trancinhas no meu cabelo, eu sempre gostei de trança, acho que um pouco por minha mãe fazer tanta coisa no meu cabelo. E depois eu cresci com cabelo alisado, aquela coisa de jovem. Depois chegou um tempo que eu falei: 'gente, por que que eu não deixo meu cabelo natural?' Aí tive que passar pela transição capilar. Eu vim reencontrar as tranças depois de muito tempo”, relata.

Na infância, ela usava penteados feitos pela mãe, mas, quando cresceu, passou a alisar os cabelos | Foto: Layla Mussi

São as lembranças da infância que ajudam a explicar a importância que Vanessa atribui à relação do filho com o próprio cabelo. Quando criança, ela também enfrentou situações de discriminação na escola.

“Eu sempre com o cabelo com duas tranças, uma de um lado e outra do outro. As crianças puxavam meu cabelo, chamavam de feio e era ruim, foi bem traumático”, conta.

Para Vanessa, apresentar outras possibilidades a João é uma forma de evitar que o filho cresça rejeitando características que fazem parte de sua identidade.

“Eu acho que é uma reafirmação! De onde você veio, pra onde você vai. Acho super importante nessa idade eles começarem a amar o cabelo, gostar do estilo deles, gostar da cor deles”, afirma.

Na rotina com o menino, essa orientação também envolve ensinar limites e respeito ao próprio corpo. Vanessa procura reforçar que ninguém deve tocar no cabelo de João sem autorização.

A mudança também é percebida na maneira como o menino passou a se apresentar depois que começou a usar tranças. A reação foi notada por pessoas próximas.

“Ele realmente está feliz da vida com o cabelo dele. A professora dele até comentou comigo: 'Vanessa, João está com a autoestima lá em cima'. Ele vai todo feliz para o colégio, todo contente”, conta.

A experiência de Kênia com o cabelo também foi marcada por situações vividas na infância. Ela lembra que estava entre as primeiras meninas negras do condomínio onde morava a usar tranças e que o penteado era motivo de comentários e brincadeiras. Hoje, procura construir com a filha uma relação diferente com a própria aparência.

“Hoje em dia, Júlia tem esse black maravilhoso, que a gente faz questão de andar com ele por aí mesmo, batendo com ele na cara da sociedade, Mas antigamente era mais complicado”, recorda.

Ela lembra que estava entre as primeiras meninas negras do condomínio onde morava a usar tranças e que o penteado era motivo de comentários e brincadeiras | Foto: Layla Mussi

Referências que começam dentro de casa

Além do cuidado com a aparência, Vanessa e Kênia procuram aproximar os filhos de referências negras desde cedo. As iniciativas passam por livros, música, visitas a espaços culturais e pelo contato com pessoas que ajudam a ampliar o repertório das crianças.

Vanessa conta que precisou buscar esse conhecimento por conta própria, já adulta, e que a maternidade despertou o interesse em estudar mais sobre a história e a cultura negra. A primeira visita ao Instituto dos Pretos Novos, no Centro do Rio, foi um dos momentos que a motivaram a pesquisar e procurar outras referências.

“Como eu não tive isso em casa, quem sabe eu consigo essa informação aqui?”, fala, acrescentando que o passeio foi o divisor de águas em busca de conhecimento racial. “Dali em diante eu comecei a me interessar, a gostar, a pesquisar mesmo na internet, fazer cursos voltados para essa área. E, claro, tenho as minhas amadas, que é a Bárbara Carine, que eu amo os livros dela. Conheço Dona Conceição Evaristo, maravilhosa. Comecei a aprender com essas pessoas e ler, ler, ler. É a melhor coisa que tem no mundo”, afirma.

Vanessa conta que precisou buscar esse conhecimento por conta própria, já adulta, e que a maternidade despertou o interesse em estudar mais sobre a história e a cultura negra | Foto: Layla Mussi

Kênia, por sua vez, cresceu em um ambiente no qual a valorização da identidade negra e a luta por espaços já faziam parte da educação familiar. A principal referência era a própria mãe, Júlia Tadeu, que, segundo ela, teve atuação no movimento negro e no trabalho de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Minha mãe em 1970 era do movimento estudantil negro. Minha mãe fundou um dos primeiros grupos de movimentos negros do Rio de Janeiro. Em 1997, minha mãe tinha uma casa chamada Casa de Integração da Mulher que combatia vulnerabilidade e agressão contra as mulheres. Então, assim, a base já foi forte, sabe? Eu aprendi com uma mulher forte o tempo todo, à frente do seu tempo, impulsionando outras mulheres, levando a gente para um lugar que há 20, 30 anos não era um lugar nosso”, conta.

Para ela, sua formação também foi marcada por ensinamentos sobre autoestima, capacidade e ocupação de espaços. A experiência da mãe a ensinou que mulheres negras precisavam lutar mais para conquistar reconhecimento, uma lição que ela procura transmitir à filha, embora deseje que Júlia encontre caminhos menos difíceis.

“Minha criação foi muito pegada na autoestima, minha criação foi muito assim: esse lugar também é nosso e a gente também pode falar. A gente realmente tem que trabalhar duas, três vezes mais para provar que somos capazes e eu tomei isso como lição.”, relata.

A principal referência era a própria mãe, Júlia Tadeu, que, segundo ela, teve atuação no movimento negro e no trabalho de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade | Foto: Layla Mussi

Na rotina com Júlia, essa herança aparece de diferentes maneiras. A música é uma das principais formas de apresentar a cultura negra à filha. A menina cresceu ouvindo samba e acompanhando a mãe em atividades relacionadas ao carnaval. Atualmente, a pequena é musa mirim da escola de samba Unidos do Marimbondo, em São Gonçalo.

“Eu sempre escutei muita música em casa. Júlia, por exemplo, é uma criança que cantarola Gal Costa. A gente escuta muito samba, pagode. Eu sempre tive que levar Júlia para tudo quanto é lugar que eu vou. Então, às vezes, se tiver um samba durante o dia que seja permitido que crianças entrem, ela vai”, conta.

A participação no carnaval também proporcionou à menina a experiência de ocupar um espaço de destaque em uma manifestação cultural de forte presença negra. Kênia se emocionou ao acompanhar a filha e perceber a felicidade dela com o posto que ocupava.

“Quando a gente vê uma mulher preta num lugar de destaque, é uma conquista pra todo mundo. E ela já vindo com essa autoestima construída desde muito pequena, quando ela se viu de musa, eu chorava de um lado e ela rindo, porque ela se viu num lugar que ela queria estar”, lembra.

A participação no carnaval também proporcionou à menina a experiência de ocupar um espaço de destaque em uma manifestação cultural de forte presença negra | Foto: Layla Mussi

Para a corretora, a representatividade não depende apenas de imagens ou personagens apresentados em casa. Ela também está nas pessoas que a criança encontra, nos lugares que frequenta e nas experiências vividas.

“Eu acho que a casa não precisa estar com um monte de fotografia, um monte de coisa de lembrança, se o movimento não condiz com aquilo. A gente vai imprimindo a representatividade rotineiramente”, explica.

Entre as atividades que fazem parte dessa proposta de construir uma realidade de afirmação estão visitas ao Quilombo do Grotão, à Pequena África, no Rio de Janeiro, e a restaurantes de empreendedores negros. Kênia cita uma visita ao estabelecimento da chef Dida e explica por que procura valorizar esses espaços.

“A gente vai a restaurantes de donos pretos. Eu também quero que meu dinheiro circule ali. A gente frequenta esses lugares, vai no Quilombo do Grotão, vai na Pequena África. Outro dia, levei Júlia para conhecer um restaurante da Chef Dida, que é uma mulher preta que já está empreendendo há muito tempo”, conta.

“A gente vai a restaurantes de donos pretos. Eu também quero que meu dinheiro circule ali. A gente frequenta esses lugares, vai no Quilombo do Grotão, vai na Pequena África." disse Kênia | Foto: Layla Mussi

Ancestralidade e histórias de resistência

O contato com a cultura também envolve conhecer as histórias que formam a identidade negra. Para Vanessa, apresentar a origem das tranças é tão importante quanto ensinar a cuidar dos fios. Ela conta que chegou a passar horas conversando com a professora de João para explicar o significado dos penteados e sugerir que o assunto fosse trabalhado com as crianças.

“Mostrar que as tranças tem um significado potente. E eu acho que é isso que as crianças estão precisando aprender. Porque um cabelo afro não carrega só um penteado, carrega um significado significado”, explica.

Entre as histórias que Vanessa procura transmitir está a utilização dos penteados como forma de comunicação e estratégia de resistência durante o período da escravidão. Na região de San Basilio de Palenque, na Colômbia, relatos preservados pela tradição oral descrevem como mulheres escravizadas utilizavam tranças para transmitir informações sobre caminhos de fuga. A prática também é associada ao transporte de sementes e outros pequenos objetos escondidos nos cabelos.

“Para os escravizados fugirem, eles se comunicavam através de mapas. Como eles não podiam conversar, eles faziam o trajeto que iam fugir para o quilombo através das tranças”, conta Vanessa.

“Mostrar que as tranças tem um significado potente. E eu acho que é isso que as crianças estão precisando aprender." explica Vanessa | Foto: Layla Mussi

Ela também explica como os cabelos podiam servir para transportar alimentos e sementes durante as fugas, levando recursos para a sobrevivência nas comunidades de liberdade.

“Quando eles fugiam, fugiam sem dinheiro algum, sem nenhuma moeda. Então, para sobreviver lá no quilombo, eles botavam as sementes dentro das tranças e quando chegavam lá, pegavam as sementes e plantavam para poder sobreviver”, relata.

Para Vanessa, conhecer essas histórias ajuda a mostrar ao filho que os penteados carregam uma memória de resistência e fazem parte de uma herança cultural que precisa ser valorizada.

“Eu fui tentando mostrar para ele que não é simplesmente uma trança. Tem uma história por trás, sobre a sobrevivência dos escravizados”, diz.

A transmissão da ancestralidade também acontece por meio das experiências que Kênia proporciona à filha. Para ela, apresentar diferentes referências e espaços é uma forma de mostrar que a cultura negra está presente em diversos aspectos da vida cotidiana e que as crianças podem reconhecer esses lugares como seus.

“A gente apresenta todas as possibilidades, porém a gente fala para eles: 'Ó, isso aqui também é bom. Isso é nosso'”, afirma.

Para a Kênia, apresentar diferentes referências e espaços é uma forma de mostrar que a cultura negra está presente em diversos aspectos da vida cotidiana | Foto: Layla Mussi

Preparar para reconhecer e enfrentar o racismo

A formação das crianças também envolve conversas sobre preconceito, respeito e liberdade. Vanessa acredita que o diálogo precisa ser constante, e não surgir apenas quando uma situação de discriminação acontece.

“Você tem que estar o dia inteiro dando autoestima para essa criança e fazendo ele entender o porquê das tranças, o porquê dele ser negro, as belezas naturais dele. A rotina é essa, o tempo todo explicando, dando exemplos de casos, de internet ou de vivência mesmo”, afirma, acrescentando que também chama atenção para a importância de ensinar às crianças o respeito ao corpo e à aparência dos colegas.

Kênia também afirma que a atenção ao racismo faz parte da rotina. Ela conta que procura observar os ambientes frequentados pela filha e estar preparada para intervir caso perceba alguma situação de desconforto ou discriminação.

“A gente não pode piscar, a gente tem que estar atento o tempo inteiro porque antigamente era um racismo mais disfarçado. Hoje em dia, não. As pessoas se colocaram no lugar de achar que elas podem fazer o que quiser”, afirma.

Kênia conta que procura observar os ambientes frequentados pela filha e estar preparada para intervir caso perceba alguma situação de desconforto ou discriminação | Foto: Layla Mussi

Ao mesmo tempo, a corretora procura adaptar à criação da filha parte dos ensinamentos que recebeu da própria mãe. Se, na geração anterior, a educação esteve muito ligada à necessidade de lutar por oportunidades e conquistar espaços, Kênia quer que Júlia também tenha liberdade para expressar o que sente e não se submeta a situações desconfortáveis.

“Hoje eu procuro não levar isso para ela. Pode sentar bem confortável, do jeito que você ficar bem. Se alguma coisa te incomodar, você pode pontuar na hora”, diz.

Para Kênia, apresentar referências negras e fortalecer a relação da filha com a própria cultura precisa estar acompanhado da possibilidade de conhecer outros espaços e realidades. Ela defende que as famílias busquem experiências acessíveis, de acordo com suas condições.

Ao pensar no futuro de Júlia, a corretora espera que a filha encontre oportunidades sem precisar enfrentar tantas barreiras quanto as gerações anteriores.

“Quero que a geração da minha filha tenha lutas mais leves. Que minha filha não precise trabalhar tanto, que não precise provar tanto. Porque a gente conquistou e vem conquistando nosso espaço na unha, na luta e na resistência, para que eles consigam um futuro de igualdade”, conclui.

Para Kênia, apresentar referências negras e fortalecer a relação da filha com a própria cultura precisa estar acompanhado da possibilidade de conhecer outros espaços e realidades | Foto: Layla Mussi

A autoestima infantil como a psicologia explica o fortalecimento e a confiança desde de cedo

Em entrevista, a psicóloga Tainara Cardoso, de 32 anos, que se identifica como uma profissional racializada, destacou o papel da família na formação da identidade das crianças negras. Segundo ela, o ambiente familiar é o primeiro espaço em que elas constroem a percepção sobre si mesmas, antes de enfrentar os desafios do mundo. Nesse processo, reconhecer e valorizar as próprias características físicas é fundamental.

A especialista também ressaltou a importância de apresentar às crianças suas origens e a história do povo negro, marcada por um processo de apagamento durante a colonização. Segundo ela, essa valorização precisa estar presente nas experiências cotidianas da infância

“São muitas formas de acrescentar, pensando nas infâncias. Esses pequenos detalhes, que aparentemente são detalhes, mas não são, fazem toda a diferença e estruturam a imagem que essas crianças vão criar sobre quem elas são. Uma referência musical que seja preta, uma vestimenta, comidas, a culinária e a literatura”, explicou.

Tainara também defendeu que o diálogo sobre o racismo comece ainda na infância. Para ela, os responsáveis precisam estar preparados para acolher os relatos dos filhos e construir uma relação de confiança, sem receio de abordar questões que fazem parte da realidade das crianças negras.

Para ela, os responsáveis precisam estar preparados para acolher os relatos dos filhos e construir uma relação de confiança | Foto: Yuri Messias

“Poder dividir com a criança que você vai estar ali para ouvi-la sempre, para privilegiar a fala dela, para poder acreditar nas versões dela. Isso é imprescindível. Criar esse espaço de diálogo para a criança é criar um senso crítico, de intelectualidade e de racionalidade para ela também, para que possa falar e não ser lida como exagerada, como fora da realidade. É dizer que será acreditado o que ela está dizendo”, afirmou.

A construção da autoestima também envolve as experiências fora de casa, especialmente no ambiente escolar. Ter contato com referências positivas de pessoas negras e encontrar espaços em que suas características sejam respeitadas contribui para que as crianças desenvolvam confiança, expressem seus sentimentos e reconheçam o valor de sua história e de seu povo.

