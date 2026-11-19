O público poderá acompanhar apresentações artísticas, performances e desfiles em uma noite que reúne beleza, cultura, representatividade e resistência - Foto: Divulgação

O público poderá acompanhar apresentações artísticas, performances e desfiles em uma noite que reúne beleza, cultura, representatividade e resistência - Foto: Divulgação

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, com patrocínio master da PETROBRAS e patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o museu segue celebrando seus 30 anos com exposições desenvolvidas especialmente para a ocasião e experiências que convidam o público a descobrir novos olhares sobre a arte e a cidade.

Também permanece aberta ao público a visitação à instalação “De onde não se vê”, do estúdio de arquitetura gru.a, assinada por Pedro Varella. A intervenção ocupa a cobertura do museu e propõe uma experiência que transforma a maneira de observar a Baía de Guanabara e a paisagem de Niterói. A visitação acontece de terça a domingo, mediante retirada de senha no próprio dia, até dia 22 de novembro. Uma oportunidade de redescobrir o MAC e contemplar a cidade de um novo ponto de vista!

E para fechar o mês, nossa programação recebe uma noite de celebração à diversidade, à representatividade e ao protagonismo da população trans e travesti, sediando o Miss e Mister T Niterói 2026.

No dia 28 de novembro, às 19h, o MAC Niterói será palco do concurso Miss e Mister T Niterói 2026, realizado pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN). Em uma edição que traz como novidade a categoria Mister Trans, o evento amplia o espaço de visibilidade e reconhecimento para homens trans e pessoas transmasculinas. Mais do que um concurso, a iniciativa celebra a pluralidade de identidades, histórias e trajetórias, colocando em destaque a autoestima, a expressão e o protagonismo da população trans e travesti.

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O público poderá acompanhar apresentações artísticas, performances e desfiles em uma noite que reúne beleza, cultura, representatividade e resistência. Uma celebração das diferenças e da importância de ocupar os espaços culturais com diversidade e liberdade de expressão.

SERVIÇOS:

Miss e Mister T Niterói 2026

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC Niterói)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói – RJ

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla.

Instalação: “De onde não se vê” – Pedro Varella (gru.a)

Período: Até 22/11 (de terça-feira a domingo

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada)

Meia-entrada: idosos, PCD e 01 acompanhante, estudantes, menores de 21 anos, pessoas nascidas ou moradoras de Niterói, servidores do município e colaboradores PETROBRAS.

O ingresso dá direito também à visitação das galerias internas do museu.

Venda: bilheteria do MAC Niterói, mediante pagamento em dinheiro

Duração: 15 minutos por visita

Capacidade: 15 pessoas por visita

O MAC Niterói é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco | Foto: Divulgação

Em cartaz

No Salão Principal, MAC Monumental ocupa o espaço com trabalhos de grandes formatos pertencentes às coleções João Sattamini e MAC Niterói. A proposta é destacar a potência de obras em grande escala em diálogo direto com a célebre e monumental arquitetura de Oscar Niemeyer.

No Mezanino, a exposição MAC Panorama revisita a história da instituição, trazendo de volta às galerias obras marcantes do Acervo do Museu que não eram exibidas ao público há muitos anos e propondo novas perspectivas e narrativas sobre as três décadas de trajetória do museu e a riqueza da produção artística contemporânea brasileira.

No Espaço Educativo PETROBRAS, localizado no Mezanino, Sentir prá Ver nos apresenta uma exposição sensorial e interativa, concebida segundo padrões de acessibilidade universal, permitindo a apreciação da arte através de tato, audição, olfato e visão.

As exposições ficam em cartaz até 22 de novembro, com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h - ultima entrada às 17h30.

O MAC Niterói é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Horário de funcionamento:

Galerias Internas: Terça a Domingo 10h às 18h (entrada até 17h30)

Praça do MAC: Todos os dias, das 9h às 18h

Ingressos: R$20 inteira / R$10 meia

Pessoas nascidas ou que moram em Niterói não pagam entrada!

Venha de bicicleta e sua entrada será gratuita.

Gratuidade para todo o público às quartas-feiras.