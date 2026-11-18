O presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond, decidiu se afastar da escola de samba, que integra a Série Ouro do Carnaval carioca, alegando questões de ordem pessoal - Foto: Divulgação/acervo pessoal

O presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond, decidiu se afastar da escola de samba, que integra a Série Ouro do Carnaval carioca, alegando questões de ordem pessoal - Foto: Divulgação/acervo pessoal

Faltando pouco mais de três meses para os desfiles oficiais do Grupo Especial e da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2027, a saída de dois integrantes da atual gestão da Em Cima da Hora, surpreendeu o mundo do samba. O presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond, decidiu se afastar da escola de samba, que integra a Série Ouro do Carnaval carioca, alegando questões de ordem pessoal. O anúncio foi feito pela agremiação nas redes sociais, na noite desta terça-feira (17), em uma publicação na qual destacou o respeito, o carinho e a consideração pelo ex-patrono. Horas após anúncio da saída de Vinicius, carnavalesco Cahê Rodrigues também anunciou estar deixando a azul e branca.

As saídas da escola surpreendeu e agitou o mundo do samba no Rio de Janeiro. A Em Cima da Hora era considerada uma das escolas com amplas chances de subir ao Grupo Especial no Carnaval de 2027, quando passa a vigorar o cronograma firmado entre a Riotur e a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa) para se aumentar o número de vagas entre as escolas da Série Ouro ao acesso ao Grupo Especial. No próximo ano, 2 escolas vão subir para a elite e uma será rebaixada. O cronograma permanece com essa configuração no Carnaval de 2028, e 2029, até que em 2030 o desfile seja realizado com 15 escolas na elite, em três dias de desfile, com três quedas e três acessos nos anos subsequentes.

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Em nota, a escola, sediada em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio, informou que a decisão partiu do próprio Vinicius, diante das circunstâncias que envolvem o atual momento de sua vida. A agremiação ressaltou que compreende o afastamento e reconhece a trajetória construída pelo dirigente, destacando que os laços de amizade e admiração permanecem, independentemente de sua saída das atividades administrativas.

Vinicius Drumond foi anunciado como presidente de honra da Em Cima da Hora em julho do ano passado. Na ocasião, a escola destacou sua ligação com o Carnaval e sua atuação nos bastidores das agremiações da Zona Norte, apresentando-o como um nome que contribuiria para o desenvolvimento da comunidade carnavalesca.

Em novembro, a escola, considerada uma das favoritas ao acesso em 2026 e uma das mais tradicionais do Carnaval carioca, completou 67 anos de fundação | Foto: Divulgação/Em Cima da Hora

Ligação com a Imperatriz Leopoldinense

Filho e herdeiro do contraventor Luizinho Drumond, morto em 2020, Vinicius também teve passagem pela Imperatriz Leopoldinense, onde ocupou o cargo de vice-presidente executivo. A escola é presidida por sua irmã, Catia Drumond. No entanto, ele renunciou à função em 26 de fevereiro do ano passado, após se tornar alvo de investigações e operações policiais.

Alvo de operações policiais

No início de fevereiro de 2025, Vinicius foi um dos alvos da Operação Ouro Negro, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular uma quadrilha especializada no furto de petróleo e derivados em dutos subterrâneos da Petrobras. Segundo as investigações, o grupo seria comandado por ele. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

De acordo com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Drumond também seria envolvido em atividades como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção. A polícia apontou que ele utilizaria pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", para dificultar o rastreamento das movimentações. As investigações indicaram sua suposta participação direta e liderança nos crimes apurados.

Nove dias depois, Vinicius voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil, desta vez relacionada ao assassinato do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, de 66 anos. Ao todo, 13 pessoas foram investigadas na ação.

O crime aconteceu em 29 de setembro de 2023, na Rua Bispo Lacerda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O empresário estava em um Toyota Corolla blindado quando foi atingido por diversos disparos de fuzil. Os tiros se concentraram na porta do mowsstorista e chegaram a arrancar a maçaneta do veículo.

Segundo as investigações, Agostinho também tinha ligações com a contravenção e havia sido sócio de Luizinho Drumond. Após a morte do antigo patrono, desentendimentos internos teriam provocado o rompimento entre os grupos, culminando na execução do empresário. A polícia investigava se a ordem para o assassinato partiu de integrantes da cúpula da contravenção.

Três dias depois de ser anunciado como presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond sofreu uma tentativa de homicídio na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca | Foto: Divulgação

Tentativa de homicídio na Barra da Tijuca

Três dias depois de ser anunciado como presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond sofreu uma tentativa de homicídio na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. O atentado aconteceu nas proximidades da estação de BRT Roberto Marinho, por volta das 11h. Criminosos efetuaram diversos disparos contra o carro blindado do bicheiro, concentrando os tiros na porta do motorista. A ação provocou pânico entre as pessoas que passavam pelo local.

Por causa do tiroteio, a pista central da avenida, no sentido São Conrado, precisou ser interditada por aproximadamente 30 minutos. Vinicius sofreu escoriações leves provocadas por estilhaços de vidro e foi encaminhado ao Hospital Barra D'Or. Segundo a unidade, ele recebeu atendimento na emergência e teve alta pouco depois.

Renúncia - A decisão de deixar a Em Cima da Hora, comunicada nesta terça-feira (17), foi justificada por questões pessoais e ocorreu poucos dias após a prisão do quarto suspeito de participar de um atentado contra sua vida, em julho de 2025, na Barra da Tijuca.

