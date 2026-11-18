O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro realiza o Encontro Estadual de Jornalistas no dia 24 de novembro, das 9h às 14h, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, Rua Andrade Neves, 31, Centro de Niterói. Entre outros temas, será debatido a necessidade do Diploma Universitário para o exercício da Profissão e também haverá um Fórum das Mulheres Jornalistas Fluminenses.

No final, o Bloco Filhos da Pauta, dos jornalistas, na presidência, o jornalista Sérgio Soares encerrará o Encontro com casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, passistas, músicos e a voz do intérprete Nego.

Já confirmaram presenças, a professora Flávia Clemente, Diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, Pesquisadora na área de Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa, Doutora em Linguística pela UFRJ; a professora Kátia Falcão, Coordenadora do Curso de Comunicação da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e atuou na Coordenação e Gestão do Curso de Comunicação e na organização de atividades acadêmicas e projetos de integração entre universidade e a sociedade; Aldelfran Lacerda, Bacharel em Comunicação Social (Jornalismo) e Direito, Mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, Diretor do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro e Diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes (IHGCG); Moysés Faria, Mestre, especialista em Arte-Educação com complemento em Mídia-Educação (UFF), MBA em Engenharia de Telecomunicações com ênfase em TV Digital, Radiodifusão e Novas Mídias de Comunicação Eletrônica pela Faculdade de Engenharia da UFF; na televisão brasileira inclui a direção de programas de grande sucesso como Fama, Planeta Xuxa e BigMix, acumulando passagens marcantes pelas emissoras TV Globo, RedeTV!, TVJB e CNT.

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Para o Fórum das Jornalistas Mulheres Fluminenses já confirmaram presenças: A jornalista Valéria Aguiar, Mentora de Oratória e Comunicação Assertiva, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação pessoal e corporativa; atua na formação de equipes de grandes agências de lives que prestam serviços ao TikTok. Graduada em Comunicação Social , com habilitação em Jornalismo , possui MBA em Mídias Sociais e especialização em PNL com foco terapêutico e emocional; Dulce Tupy, jornalista com passagem pela grande Mídia, Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, IstoÉ, Visão, escritora e pesquisadora de Cultura popular e samba; Fátima Lacerda, formada pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em Ciência Política, participou da implantação dos jornais de bairro Globo- Niterói, Globo-Tijuca e Globo Madureira, atuou nos jornais O Globo, Fluminense, Tribuna da Imprensa. Destacou-se no Jornalismo Sindical , trabalhando na CUT-RJ.

O Encontro Estadual de Jornalistas vai reunir profissionais de diferentes regiões do Estado para discutir os principais desafios da profissão, fortalecer a organização sindical e ampliar a participação da categoria nas lutas pela valorização profissional.

O Encontro pretende reunir jornalistas da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense, criando um espaço democrático de diálogo, troca de experiências e construção coletiva de propostas.