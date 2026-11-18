O curso de "Práticas de Trabalho do Cabeleireiro" está entre as ofertas de vagas gratuitas - Foto: Divulgação/Claudia Dantas

O curso de "Práticas de Trabalho do Cabeleireiro" está entre as ofertas de vagas gratuitas - Foto: Divulgação/Claudia Dantas

O Senac RJ, focado tanto em empregabilidade quanto no desenvolvimento econômico do estado, oferece mais de 5 mil oportunidades gratuitas para cursos de capacitação profissional, com início ainda em novembro de 2026. As ofertas são para cursos nas áreas de Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual e Eventos, Moda e Administração.

As aulas são presenciais e as turmas estão distribuídas em todas as unidades da capital de do interior o Estado do Rio de Janeiro. Em Niterói, as aulas iniciam a partir de novembro. Os interessados podem obter informações sobre os cursos diretamente nas unidades.

As inscrições já estão abertas para cursos como Fotografia e Filmagem Com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End, Programação em Python, Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados - Lucro Diferenciado - Módulo Prático, Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro, Maquiador, Cuidador de Idoso, Assistência de Enfermagem Oncológica, Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista, Doces para Eventos e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras, entre outros.

Há oportunidades de Formação Inicial e Continuada, em diversas áreas, para quem deseja conseguir o primeiro emprego, atualizar seus conhecimentos ou até se reposicionar profissionalmente.

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

UNIDADE SENAC NITERÓI

Endereço: Rua Almirante Teffé, 680 - Centro

Telefone: (21) 2018-9023

E-mail: novaiguacu@rj.senac.br