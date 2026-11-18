Vender roupas usadas na garagem de casa, dar aulas de cerâmica no próprio apartamento ou abrir um restaurante para valorizar a cultura negra. Por trás de iniciativas tão diferentes, há mulheres que encontraram no empreendedorismo uma oportunidade de transformar suas vidas, superar dificuldades e conquistar independência financeira.

Em Niterói, histórias como essas mostram que o acesso à capacitação pode ajudar mulheres a transformar ideias e habilidades em negócios. Por meio do programa Mulher Líder e do Espaço Empreender Mulher, a Prefeitura oferece formação gratuita em gestão, liderança, marketing, finanças e inovação, além de estrutura para quem deseja começar ou ampliar uma atividade empreendedora.

“Empreender amplia possibilidades de escolha, transforma a realidade da família e contribui para o desenvolvimento da cidade. Por isso, em Niterói, investimos em políticas públicas que oferecem não apenas capacitação, mas também estrutura e oportunidades para que mulheres possam tirar suas ideias do papel, fortalecer seus negócios e conquistar independência financeira. Apoiar o empreendedorismo feminino é também promover igualdade de oportunidades e uma economia mais inclusiva”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A iniciativa ganha destaque nesta quinta-feira (19), quando é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Segundo dados do Sebrae RJ, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, as mulheres representam 40% dos empreendedores no estado do Rio de Janeiro, o maior percentual entre as unidades da Federação, de acordo com levantamento de 2025.

“Em Niterói, nós já qualificamos mais de 600 mulheres pelo programa Mulher Líder e realizamos 46 edições da Feira Empreender Mulher que, juntas, movimentaram quase R$ 400 mil diretamente nas mãos dessas empreendedoras”, detalha a secretária da Mulher, Thaiana Ivia.

Trajetória de superação - Luciana Jordão aprendeu desde cedo a lutar para transformar a própria realidade. A empreendedora nasceu no Morro da Moenda, em Nova Iguaçu, perdeu a mãe durante o parto e foi abandonada pelo pai. Aos nove anos, começou a vender enfeites de cabelo para ajudar a pagar os estudos. A ausência da mãe deixou marcas profundas: como ela morreu no dia do aniversário de Luciana, a data se tornou difícil de celebrar.

Aos 12 anos, decidiu organizar a própria festa com sobras da festa da prima, revelando a paixão por eventos que mais tarde se tornariam sua profissão: a de cerimonialista. A pandemia, no entanto, interrompeu os planos profissionais e trouxe dificuldades financeiras e perdas familiares. Depois de se mudar para Niterói, ela encontrou no curso Mulher Líder uma oportunidade de ampliar conhecimentos, trocar experiências e repensar os caminhos do próprio negócio. Foi quando surgiu a Véu Cerâmica.

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“O programa me ajudou muito. Em janeiro de 2025, comecei a dar aulas de cerâmica no meu apartamento. O interesse pelo trabalho cresceu e, em abril de 2026, aluguei uma loja em Icaraí para instalar o ateliê. Em setembro, aderi ao Programa Empreender, também da Prefeitura, e usei os recursos para comprar equipamentos e ampliar a estrutura do negócio. Empreender é difícil, mas essas iniciativas, que são gratuitas, ajudam demais quem quer crescer. Sou muito grata”, conta.

Começo na garagem de casa - A trajetória de Débora Silveira, proprietária da Deb Moda, também mostra a importância do apoio ao empreendedorismo feminino. Mãe solo de duas filhas, uma delas com síndrome de Down, ela perdeu o emprego de vendedora em 2019, justamente quando sua mãe, que a ajudava nos cuidados com as meninas, enfrentava um grave problema cardíaco.

A alternativa surgiu dentro de casa, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, com a venda de roupas usadas que sua mãe, empregada doméstica, recebia das patroas. O que começou como uma forma de garantir o sustento da família se transformou em um negócio. Em 2024, Débora participou do Mulher Líder. Durante o curso, aprendeu a separar as finanças pessoais das empresariais, controlar receitas e despesas e planejar melhor a participação em feiras.

“A capacitação me ajudou a profissionalizar a Deb Moda e dar mais segurança às minhas decisões. Em outubro de 2025, levei a marca para um espaço comercial em Niterói e, em janeiro de 2026, passei a dividir uma loja com outras empreendedoras. O próximo objetivo é conquistar meu próprio espaço”, planeja.

Afroempreendedorismo e identidade- Mesmo antes de o afroempreendedorismo ganhar visibilidade, Francis Oliveira já sentia a importância de afirmar sua identidade e valorizar a contribuição da população negra para a sociedade. Com esse propósito, criou o Nossas Raízes Bistrô, no Centro de Niterói, inaugurado em setembro de 2019 e inspirado em um quilombo que havia visitado. Mais do que um restaurante, o espaço nasceu para valorizar a gastronomia, a história e a cultura negras.

A pandemia chegou apenas seis meses depois da inauguração, interrompendo os planos justamente quando Francis começava a colher os frutos do investimento. Foi a participação no Mulher Líder que trouxe novo fôlego, ajudando Francis a ampliar sua visão sobre liderança e fortalecer sua confiança como empreendedora. A troca de experiências com outras mulheres, que também enfrentavam dificuldades ou estavam começando seus negócios, mostrou a importância de buscar apoio e conhecer as oportunidades disponíveis na cidade.

“Para o futuro, sonho em ampliar o bistrô e fortalecer sua vocação cultural, promovendo rodas de conversa, saraus, lançamentos de livros e outras atividades. Procuro passar minha experiência para outras mulheres e recomendo muito que procurem a capacitação. É gratuita e ajuda demais”, detalha.

Serviço:

Espaço Empreender Mulher

Endereço: Avenida Amaral Peixoto, 286, 2º andar, Centro, Niterói

Telefone: (21) 98154-2402

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Site: https://empreendermulher.niteroi.br/espaco