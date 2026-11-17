Niterói comemora 453 anos neste domingo (22) com uma grande festa na Praia de Icaraí. A programação, totalmente gratuita, tem como atração principal um dos grandes nomes da música brasileira: o cantor e compositor Gilberto Gil.

A partir das 16h, o palco montado na altura da Rua Otávio Carneiro recebe a DJ Taia Pitaia, seguida do projeto Niterói de Todos os Cantos. Na sequência, o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, anima o público com “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras canções.

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“Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande homenagem a cidadania niteroiense, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A atração principal, Gilberto Gil, apresentará músicas que marcaram sua carreira, como “Realce”, “Tempo rei”, “Toda menina baiana” e “Aquele abraço”. A festa termina com a bateria da Unidos do Viradouro, campeã do carnaval carioca deste ano.