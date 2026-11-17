A preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnaval - Foto: Divulgação/GRES Unidos do Porto da Pedra

A preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnaval - Foto: Divulgação/GRES Unidos do Porto da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra abre, na próxima quinta-feira, 19 de novembro, as inscrições para quem deseja fazer parte do Grupo Cênico da escola no Carnaval 2027. Com 60 vagas disponíveis, a formação será unissex e terá uma missão especial no próximo desfile: fechar a apresentação do Tigre na Marquês de Sapucaí.

A preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnaval. As inscrições serão realizadas na quadra da escola, das 19h às 22h, por ordem de chegada, até o preenchimento das vagas. A taxa é de R$ 60.

Além da abertura das inscrições para o grupo cênico, o Porto da Pedra também realizará, na mesma data e horário, o recadastramento obrigatório dos componentes que já fazem parte das alas. O procedimento é necessário para confirmar a permanência no desfile de 2027. A taxa de recadastramento é de R$ 50.

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Sobre Akia Almeida

Pesquisador e dançarino, Akia Almeida desenvolve trabalhos ligados às danças brasileiras de matrizes africanas e indígenas desde 2002. Também tem formação em jazz e experiência em comissões de frente, tendo iniciado sua trajetória nesse segmento justamente no Porto da Pedra.

Professor do SambaPass, primeiro centro de preparação física e artística voltado às danças de carnaval no Rio de Janeiro, Akia atua como coreógrafo carnavalesco desde 2017. Ao longo desse período, trabalhou com alas coreografadas, grupos performáticos e cênicos, comissões de frente e casais de mestre-sala e porta-bandeira, no Rio de Janeiro e em outros estados.

SERVIÇO

G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra | Carnaval 2027

Inscrições para o Grupo Cênico

Data: 19 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 19h às 22h

Vagas: 60 (grupo unissex)

Taxa: R$ 60

Inscrições por ordem de chegada

Recadastramento das alas

Data: 19 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 19h às 22h

Taxa: R$ 50

Local: Quadra do Unidos do Porto da Pedra

Endereço: Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo.