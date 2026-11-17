Porto da Pedra abre inscrições para grupo cênico que vai encerrar desfile no Carnaval 2027
Com 60 vagas, grupo terá coordenação coreográfica de Akia Almeida. Escola também fará recadastramento dos componentes das alas na próxima quinta-feira (19)
A Unidos do Porto da Pedra abre, na próxima quinta-feira, 19 de novembro, as inscrições para quem deseja fazer parte do Grupo Cênico da escola no Carnaval 2027. Com 60 vagas disponíveis, a formação será unissex e terá uma missão especial no próximo desfile: fechar a apresentação do Tigre na Marquês de Sapucaí.
A preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnaval. As inscrições serão realizadas na quadra da escola, das 19h às 22h, por ordem de chegada, até o preenchimento das vagas. A taxa é de R$ 60.
Além da abertura das inscrições para o grupo cênico, o Porto da Pedra também realizará, na mesma data e horário, o recadastramento obrigatório dos componentes que já fazem parte das alas. O procedimento é necessário para confirmar a permanência no desfile de 2027. A taxa de recadastramento é de R$ 50.
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Sobre Akia Almeida
Pesquisador e dançarino, Akia Almeida desenvolve trabalhos ligados às danças brasileiras de matrizes africanas e indígenas desde 2002. Também tem formação em jazz e experiência em comissões de frente, tendo iniciado sua trajetória nesse segmento justamente no Porto da Pedra.
Professor do SambaPass, primeiro centro de preparação física e artística voltado às danças de carnaval no Rio de Janeiro, Akia atua como coreógrafo carnavalesco desde 2017. Ao longo desse período, trabalhou com alas coreografadas, grupos performáticos e cênicos, comissões de frente e casais de mestre-sala e porta-bandeira, no Rio de Janeiro e em outros estados.
SERVIÇO
G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra | Carnaval 2027
Inscrições para o Grupo Cênico
Data: 19 de novembro (quinta-feira)
Horário: das 19h às 22h
Vagas: 60 (grupo unissex)
Taxa: R$ 60
Inscrições por ordem de chegada
Recadastramento das alas
Data: 19 de novembro (quinta-feira)
Horário: das 19h às 22h
Taxa: R$ 50
Local: Quadra do Unidos do Porto da Pedra
Endereço: Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo.