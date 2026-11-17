Além do atendimento por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, o serviço também realiza a antecipação de consultas para a população da região - Foto: Katito Carvalho

Além do atendimento por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, o serviço também realiza a antecipação de consultas para a população da região - Foto: Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá deu continuidade, nesta terça-feira (17/11), aos atendimentos da Caravana da Saúde na Praça do Pindobal. A iniciativa da Secretaria de Saúde segue no local até quinta-feira (19/11), mobilizando equipes multiprofissionais para oferecer prevenção, acolhimento e serviços essenciais de Atenção Primária diretamente aos moradores da localidade.

Durante a programação, a estrutura reúne consultas médicas, avaliação odontológica, análise de resultados de exames, coleta de preventivo, vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e pesagem do Programa Bolsa Família.

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Além do atendimento por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, o serviço também realiza a antecipação de consultas para a população da região. O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou a importância de levar os atendimentos para áreas mais afastadas do município:

“A Caravana da Saúde é uma ação fundamental para aproximar os nossos serviços da população. Estar no bairro do Pindobal, uma região mais rural da cidade, é uma oportunidade para os moradores colocarem consultas em dia, receberem vacinas de rotina e aproveitarem outros serviços, sem a necessidade de deslocamento à unidade de referência”, afirmou.