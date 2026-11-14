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Princípio de incêndio atinge edifício-garagem em Icaraí, Niterói

Bombeiros foram acionados na tarde deste sábado (14) e mobilizaram equipes do quartel de Niterói para atender à ocorrência em Icaraí

relogio min de leitura | Redação
Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência
Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência -

Um princípio de incêndio atingiu a parte interna do Edifício-Garagem São Vicente, localizado na Rua Miguel de Frias, no bairro de Icaraí, em Niterói, na tarde deste sábado (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência. Os militares permaneceram no local realizando o atendimento.

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Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas. As causas do princípio de incêndio ainda não foram divulgadas.

Tags:

corpo de bombeiros Niterói

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