Princípio de incêndio atinge edifício-garagem em Icaraí, Niterói

Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência - Foto: Divulgação/CBMERJ

Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência - Foto: Divulgação/CBMERJ

Um princípio de incêndio atingiu a parte interna do Edifício-Garagem São Vicente, localizado na Rua Miguel de Frias, no bairro de Icaraí, em Niterói, na tarde deste sábado (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 12h53 para atender à ocorrência. Os militares permaneceram no local realizando o atendimento.

Leia também

Moradores da Nova Grécia participam de simulado da Defesa Civil



HEAT faz curso para reconhecimento e atendimento imediato



Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas. As causas do princípio de incêndio ainda não foram divulgadas.