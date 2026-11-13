Prefeitura de Niterói abre 400 vagas gratuitas em cursos de qualificação para o turismo

O programa aposta na integração entre educação, tecnologia e inovação para valorizar os atrativos turísticos de Niterói e aumentar a competitividade dos negócios locais - Foto: Divulgação

O programa aposta na integração entre educação, tecnologia e inovação para valorizar os atrativos turísticos de Niterói e aumentar a competitividade dos negócios locais - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói abriu, nesta quinta-feira (12), as inscrições para 400 vagas gratuitas em cursos da Escola Niteroiense de Turismo 4.0. Coordenada pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a iniciativa tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do turismo na cidade, ampliar as oportunidades de trabalho e renda e preparar profissionais e novos talentos para as transformações do setor. Ao todo, serão oferecidos sete cursos, distribuídos em 20 turmas, com carga horária de 40 horas cada. O programa aposta na integração entre educação, tecnologia e inovação para valorizar os atrativos turísticos de Niterói e aumentar a competitividade dos negócios locais.

As formações abordam temas como inteligência artificial, automação, marketing digital, criação de conteúdo, realidade virtual e aumentada, georreferenciamento e análise de dados aplicados ao turismo. São cinco cursos de capacitação: Atendimento Inteligente e Hospitalidade Digital; Inteligência Artificial e Automação Aplicadas ao Turismo; Marketing Digital e Criação de Conteúdo para Destinos; Experiências Imersivas e Roteiros Turísticos Inteligentes; e Dados e Destinos Turísticos Inteligentes. Outros dois cursos são voltados à qualificação de profissionais do setor: Gestão Inteligente de Negócios Turísticos: IA, Dados e Automação; e Inovação, Marketing e Experiência do Cliente no Turismo 4.0.

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As 400 vagas estão distribuídas em três grupos. Desse total, 150 são destinadas a jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, condição que deverá ser comprovada por meio de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e/ou recebimento da Moeda Social Arariboia, em nome próprio ou de integrante do núcleo familiar, mediante comprovação do vínculo.

Outras 150 vagas são destinadas a profissionais, trabalhadores e empreendedores que atuam na cadeia produtiva do turismo de Niterói, além de estudantes de cursos superiores de Turismo oferecidos por instituições de ensino do município. As 100 vagas restantes são abertas ao público em geral interessado em adquirir conhecimentos e desenvolver competências para atuar no setor. Para participar, é necessário residir em Niterói e ter, no mínimo, 15 anos completos até o encerramento das inscrições.

“A Escola Niteroiense de Turismo 4.0 é um dos projetos mais importantes que estamos construindo para o futuro do turismo da nossa cidade. A gestão do prefeito Rodrigo Neves tem uma visão muito clara de que o desenvolvimento do turismo precisa estar acompanhado da geração de oportunidades para a população, da qualificação dos nossos profissionais e do fortalecimento dos negócios locais. Com essa Escola, estamos unindo inclusão social, educação, tecnologia e inovação para preparar Niterói para os desafios de um setor que está mudando rapidamente”, destacou o presidente da Neltur, André Bento.

O projeto é realizado em parceria com o Instituto BR Arte, responsável pela execução da Escola, e conta com a participação da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio da Faculdade de Turismo e Hotelaria, na elaboração dos conteúdos pedagógicos e na aplicação dos cursos. A iniciativa também prevê o diálogo com o setor produtivo e profissionais da área, aproximando a formação das necessidades do mercado turístico.

As aulas serão presenciais, prioritariamente na sede da Escola Niteroiense de Turismo 4.0, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 572, sala 901, no Centro. Para receber o certificado, os alunos deverão cumprir frequência mínima de 75% da carga horária, equivalente a 30 horas, além de realizar as atividades pedagógicas obrigatórias.

Inscrições - As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 16h do dia 30 de novembro, exclusivamente pela plataforma Niterói 360, no endereço https://bit.ly/eniteroiensedeturismo. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. Caso o número de inscritos habilitados ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, a seleção será realizada por sorteio público.

O resultado preliminar será divulgado em 8 de dezembro, e o resultado final, em 14 de dezembro. As matrículas dos selecionados serão realizadas entre os dias 15 e 18 de dezembro. O início das aulas está previsto para 11 de janeiro de 2027.

Turismo como vetor de desenvolvimento

Niterói reúne uma diversidade de atrativos turísticos, que incluem patrimônio cultural e arquitetônico, praias, gastronomia, atividades esportivas, experiências culturais e turismo de negócios. Para transformar esse potencial em desenvolvimento econômico e social, a Prefeitura também investe na qualificação de profissionais e empreendedores que movimentam o setor.

A Escola Niteroiense de Turismo 4.0 busca preparar os participantes para as novas demandas do mercado, incorporando ferramentas tecnológicas que estão transformando a gestão dos destinos turísticos, a prestação de serviços e a experiência dos visitantes. A iniciativa faz parte das estratégias da Prefeitura para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e inclusão social.