Governo do Rio e DNIT firmam parceria para estudar implantação de novas linhas na Baía de Guanabara

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Transporte e Mobilidade Urbana, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) firmaram, nesta quinta-feira (12), um Acordo de Cooperação Técnica para avaliar o potencial de implantação de novas linhas e instalações portuárias na Baía de Guanabara.

A parceria prevê estudos para identificar rotas de transporte de passageiros, linhas circulares, circuitos de turismo aquaviário e corredores para movimentação de cargas, com apoio ao Porto do Rio. A proposta busca ampliar as alternativas de transporte, integrar diferentes modais e fortalecer a logística e o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana.

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"Um dos principais desafios da mobilidade metropolitana é reduzir a concentração dos deslocamentos em corredores rodoviários já saturados, como a BR-101, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. E a Baía de Guanabara oferece uma oportunidade de ampliar as conexões entre os municípios e diversificar as alternativas de transporte. Nosso desafio é planejar uma rede hidroviária integrada aos demais modais, com soluções que contribuam para reduzir a pressão sobre o sistema viário e tornar a mobilidade metropolitana mais eficiente. Por isso, o estudo e a parceria são tão relevantes", afirmou a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.

A Baía de Guanabara ocupa uma posição estratégica, com acesso a importantes polos industriais e comerciais e conexão com as principais rodovias federais que cortam a região — BR-101, BR-116, BR-040 e BR-493 —, além da proximidade com os aeroportos do Galeão e Santos Dumont. Essas características ampliam o potencial do transporte aquaviário como alternativa para a mobilidade de passageiros e a movimentação de cargas.

"Esse acordo representa um passo importante para ampliar o potencial econômico da Baía de Guanabara e fortalecer a integração da Região Metropolitana do Rio. Estamos trabalhando para transformar o potencial da nossa infraestrutura aquaviária em novas oportunidades de negócios, investimentos e geração de empregos. Os estudos vão permitir avaliar alternativas para o transporte de passageiros, o turismo e a logística de cargas, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente, reduzindo a pressão sobre as rodovias e impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável do estado", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Gomides.

O trabalho começa com um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que vai avaliar as condições, os custos, os benefícios e os possíveis impactos dos empreendimentos. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ficará responsável pela elaboração e pelo financiamento do estudo. A Secretaria de Transporte contribuirá com dados e estudos existentes sobre o transporte aquaviário e dará apoio às atividades previstas. Já o DNIT definirá as orientações técnicas, analisará e aprovará o estudo e, posteriormente, ficará responsável pelo desenvolvimento dos projetos de engenharia e dos estudos ambientais necessários.

O acordo tem vigência de 36 meses. A eventual realização de obras dependerá dos resultados dos estudos e projetos, além da disponibilidade de recursos e das demais condições necessárias.