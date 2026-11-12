PGR defende a manutenção da prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A defesa do ex-dono do Master pedia que ela fosse revogada.

O parecer enviado nessa quarta-feira (11) pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi solicitado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin.

Segundo o PGR, a liberdade poderia colocar em risco as investigações com “situações de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal,” por causa do “relevante papel do investigado na complexa organização criminosa” .

O ex-banqueiro foi preso preventivamente em março deste ano e está no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

No início deste mês, Daniel Vorcaro e mais 14 investigados foram indiciados pelas fraudes financeiras no Banco de Brasília, o BRB.

De acordo com relatório de indiciamento, o ex-banqueiro teve "participação pessoal, reiterada e diretiva" nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causaram prejuízos ao BRB.

Entre os crimes atribuídos ao ex-controlador do Master estão: gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A defesa do ex-banqueiro criticou o indiciamento após a conclusão parcial das investigações.