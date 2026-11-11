Semana da Consciência Negra promove rodas de conversa, oficinas e atividades de valorização da cultura afro-brasileira no Museu Janete Costa

O Museu Janete Costa de Arte Popular, em Niterói, recebe uma programação especial em celebração à Semana da Consciência Negra, com atividades dedicadas à valorização da história, da memória e da cultura afro-brasileira. Entre rodas de conversa, oficinas artísticas e contação de histórias, a iniciativa convida o público a refletir sobre identidade, ancestralidade, pertencimento e transmissão de saberes entre gerações, fortalecendo o reconhecimento das contribuições dos povos africanos e afro-brasileiros para a formação cultural brasileira.

A programação começa na quarta-feira, 11 de novembro, com a roda de conversa “Nosso Nós”, das 10h às 11h30. O encontro será um espaço de troca e escuta sobre identidade negra, ancestralidade, memória e pertencimento, valorizando histórias e vivências por meio do diálogo. A atividade será conduzida por Dryele da Silva Brito, Walkiria Nictheroy e Amanda da Silva Alves, com classificação indicativa de 12 anos.

Na quinta-feira, 12 de novembro, acontece a Oficina de Percussão – Ritmos Sustentáveis, que propõe uma experiência musical a partir dos ritmos e da percussão.

Na sexta-feira, 13 de novembro, das 14h30 às 15h30, será realizada a roda de conversa “Ancestralidade é transmitir: uma roda de conversa sobre memória, cuidado e saberes entre gerações”. A atividade propõe uma reflexão sobre o berço como símbolo de origem, cuidado e formação, convidando o público a reconhecer os conhecimentos transmitidos entre gerações por meio da oralidade, da música, da dança, da culinária, da religiosidade e dos modos de fazer. O encontro será conduzido por Marcelo dos Santos Amaro e Simone Antunes Ferreira, com classificação indicativa de 11 anos.

A programação de Arte Popular segue no sábado, 14 de novembro, com a Oficina de Dança Afro, das 10h às 12h. A atividade propõe uma vivência lúdica e cultural por meio de movimentos, ritmos e brincadeiras que valorizam a ancestralidade africana e a cultura afro-brasileira. A oficina estimula a expressão corporal, a criatividade, o respeito à diversidade e o reconhecimento da identidade negra desde a infância. A atividade será ministrada por Welton Cesar, professor de dança e dançarino com dez anos de atuação em Niterói. Especialista em danças latinas e ritmos afro, integra a Companhia de Dança Ecopassos e o Grupo de Jongo Folha de Amendoeira. Sua trajetória também inclui trabalhos de criação em dança com Henrique e Renata. A classificação indicativa é de 5 anos.

Também integra a programação a roda de contação de histórias com música “Águas de Ancestralidade: histórias, cantos e memórias dos Orixás”, conduzida por Simone S. Santos e Felipe Giron. Com duração aproximada de 40 a 50 minutos, a atividade convida crianças, jovens e adultos a mergulharem no universo da ancestralidade africana e afro-brasileira por meio da oralidade, da música e da participação coletiva.

A experiência reúne narrativas inspiradas nas tradições dos Pretos Velhos e das Pretas Velhas e nas forças simbólicas de Nanã, Oxum e Yemanjá, abordando ensinamentos relacionados à sabedoria, ao acolhimento, à memória, ao cuidado, à conexão com a natureza e à continuidade cultural. A proposta valoriza as histórias como patrimônio cultural e instrumento de preservação da identidade e da resistência dos povos negros.

Com diferentes linguagens artísticas e espaços de diálogo, a Semana da Consciência Negra reafirma a importância de reconhecer, preservar e compartilhar as tradições afro-brasileiras, fortalecendo o respeito à diversidade cultural e a valorização da ancestralidade como memória viva.

As atividades acontecem no Museu Janete Costa de Arte Popular, em Niterói.