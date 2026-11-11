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OcupaSound celebra 10 anos com festa gratuita no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo

Edição especial reúne música, teatro, dança inclusiva, grafite, performances e espaço kids em São Gonçalo, no dia 14 de novembro, a partir das 14h

relogio min de leitura | Redação
OcupaSound
OcupaSound -

Um grupo de jovens artistas, produtores e moradores de São Gonçalo, há dez anos, levou caixas de som, microfones e iluminação para as praças da cidade com uma ideia simples e poderosa: ocupar o espaço público com arte. A semente plantada em 2014 virou referência cultural na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No próximo sábado, 14 de novembro, o OcupaSound comemora essa trajetória com uma edição especial e de entrada gratuita no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo, a partir das 14h.

Imagem ilustrativa da imagem OcupaSound celebra 10 anos com festa gratuita no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo

Inspirado na cultura dos sound systems e no movimento das artes urbanas, o OcupaSound nasceu da vontade dos moradores de pertencer e usar a própria cidade, tornando cada vez menos necessário buscar cultura e lazer em outros municípios. Ao longo da última década, transformou espaços subutilizados em polos de convivência, expressão artística e acolhimento, especialmente para a juventude periférica, e passou a atrair público de outras cidades.

"Dez anos de OcupaSound é a prova de que a periferia produz cultura potente e independente. Esta festa é de todo mundo que construiu o movimento com a gente, e de quem ainda vai conhecê-lo. Venha com a família, com os amigos, traga a criançada e ocupe a Lona com a gente", convoca Barbara Rodriguez, produtora do evento

Programação

A grade da edição comemorativa reúne diferentes linguagens artísticas:

Música: Banda Quebra Telha (forró e regional), ComJah Roots (reggae), Martins da Rajada (rap), DJs Zega, Goneli e Cris Panttoja, além das participações especiais de Dico e Diego DG.

Teatro: Albatroz Cia de Teatro, com a cena "Aonde o rio vai ou quando o rio sobe" (classificação livre), e Dona Flor Cia de Teatro, com "Será que os meninos gostam de melão?" (classificação 10 anos).

Dança: Grupo Inclusivo de Dança Expressar.

Poesia: Rheinaldo Baso, que também atua como mestre de cerimônias.

Artes visuais: grafite com Aila, Gi Mamuska, Je73 e Tex; live painting com Ilustre Paulo; e a performance "Desenho é Risco", com modelo vivo, de Roberto Monteiro.

Circo e performance: pirofagia e pintura facial com Mariana Peregrino; oficina de malabares com Gi Mamuska.

Espaço Kids: Mini Manos.

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Serviço

Evento: 10 anos do OcupaSound

Data: sábado, 14 de novembro de 2026

Horário: a partir das 13h

Local: Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo - Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80 - Neves, São Gonçalo - RJ (próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP)

Entrada: gratuita

Sobre o OcupaSound

O #OcupaSound é um movimento influenciado pela cultura urbana e por suas manifestações sociais, artísticas e culturais, que propõe a ocupação do espaço público como forma de intervenção. Seus eventos reúnem artistas, ciclistas, skatistas, patinadores e toda a população de São Gonçalo para fazer da área pública uma extensão de casa, estimulando o sentimento de pertencimento e a responsabilidade pela conservação da cidade. Na trilha sonora, passam jazz, soul, R&B, rock, blues, reggae, dub, dancehall, rap, samba, maracatu, afoxé, carimbó, cúmbia e outros sons inclassificáveis, com preferência pelas músicas que quase nunca tocam no rádio. Além da música, os eventos reúnem exposições de arte, oficinas, moda, gastronomia e sustentabilidade.

Tags:

Arte e Comunidade cultura urbana eventos culturais Juventude Periférica OcupaSound São Gonçalo

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