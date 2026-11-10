Apagão mundial em 17 de novembro: o que é fato e o que é fake?

O boato ganhou força a partir da combinação de três acontecimentos distintos - Foto: Divulgação/Pexels/ Gizem Gökce

O boato ganhou força a partir da combinação de três acontecimentos distintos - Foto: Divulgação/Pexels/ Gizem Gökce

Uma suposta previsão de apagão mundial para o dia 17 de novembro de 2026 tem circulado nas redes sociais e provocado dúvidas e preocupação entre internautas. As publicações afirmam que o planeta enfrentaria uma interrupção simultânea no fornecimento de energia elétrica e, em algumas versões, chegam a associar o acontecimento ao fim do mundo. No entanto, a informação é falsa. Não existe qualquer evidência científica ou técnica que indique a possibilidade de um apagão mundial nesta data.

O boato ganhou força a partir da combinação de três acontecimentos distintos, apresentados nas redes sociais como se fossem partes de uma mesma previsão. Entre eles estão uma cena da série animada Os Simpsons, um teste programado do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos e uma recomendação preventiva da Defesa Civil brasileira.

Leia também:

Justiça suspende regra que ampliou aceitação de VR e VA em maquininhas

Confira a previsão do tempo para Niterói e São Gonçalo





Como surgiu o boato?

Um dos elementos utilizados para sustentar a teoria é um trecho do episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na cena, a cidade fictícia de Springfield enfrenta um blecaute. O conteúdo foi resgatado e compartilhado nas redes sociais como uma suposta previsão do apagão de novembro de 2026.

Entretanto, o episódio não menciona o ano de 2026, nem apresenta qualquer referência a um colapso energético mundial. A associação entre a animação e a data anunciada foi criada posteriormente por usuários das plataformas digitais.

Outro fator que contribuiu para a disseminação da história foi a programação de um teste do Sistema de Alerta de Emergência (EAS, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, para o dia 17 de novembro de 2026.

O procedimento faz parte dos protocolos de segurança do país e consiste na transmissão de mensagens de teste por emissoras de rádio e televisão. O objetivo é verificar o funcionamento dos mecanismos de comunicação utilizados para alertar a população em situações de emergência.

Diferentemente do que afirmam as publicações virais, o teste não prevê interrupção no fornecimento de energia elétrica ou no acesso à internet. Trata-se de uma simulação de alerta transmitida pelos canais de comunicação.

A terceira informação utilizada para alimentar a teoria envolve uma orientação preventiva da Defesa Civil brasileira. O órgão recomenda que a população mantenha um kit de suprimentos suficiente para atender às necessidades básicas durante 72 horas, especialmente em situações de emergência, como desastres naturais e interrupções temporárias de serviços essenciais.

A recomendação, porém, não está relacionada a um suposto apagão mundial em 17 de novembro. A manutenção de reservas básicas de água, alimentos, medicamentos e outros itens de primeira necessidade faz parte de medidas gerais de preparação para situações de risco.

Ao retirar o comunicado de seu contexto original, publicações nas redes sociais passaram a apresentá-lo como uma espécie de aviso antecipado sobre o acontecimento previsto para novembro.

Além da ausência de evidências que sustentem a previsão, a própria estrutura do sistema elétrico mundial contradiz a narrativa apresentada nas redes sociais.

A infraestrutura de geração e distribuição de energia não funciona como uma única rede global. Os países possuem sistemas elétricos próprios, com diferentes operadores, estruturas de transmissão, mecanismos de proteção e protocolos de segurança. Existem interconexões entre determinadas regiões e países, mas elas não formam uma rede única capaz de sofrer, necessariamente, um colapso simultâneo em escala planetária.

Falhas no fornecimento de energia podem acontecer e, dependendo de sua dimensão, provocar apagões regionais ou nacionais. Esses episódios podem estar relacionados a problemas técnicos, eventos climáticos extremos, falhas operacionais ou danos à infraestrutura. Isso, entretanto, não significa que exista uma ameaça concreta de interrupção mundial e simultânea do serviço.

Como identificar informações falsas?

Vídeos fora de contexto, imagens antigas e comunicados oficiais apresentados de maneira distorcida são recursos frequentemente utilizados para dar aparência de credibilidade a teorias sem fundamento.

Antes de acreditar em previsões alarmistas, é importante consultar os canais oficiais das autoridades responsáveis, procurar informações em veículos jornalísticos reconhecidos e verificar se existem evidências que confirmem o conteúdo divulgado.