Niterói elege Rei Momo e Rainha do Carnaval 2027

A eleição da Corte Momesca foi realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, sob a coordenação de Alexandre de Oliveira, também responsável pelos desfiles do Carnaval 2027 - Foto: Eduardo Carvalho/Divulgação

A eleição da Corte Momesca foi realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, sob a coordenação de Alexandre de Oliveira, também responsável pelos desfiles do Carnaval 2027 - Foto: Eduardo Carvalho/Divulgação

Sob aplausos do público presente na quadra da Unidos do Viradouro, Felipe Silva e Giovanna Marques foram eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval de Niterói 2027. A eleição da Corte Momesca, realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), também coroou Isabelly Barboza e Laryssa Maravilha como primeira e segunda princesas, respectivamente. Ao todo, 22 candidatos e 22 candidatas participaram da disputa.

O presidente da Neltur, André Bento, destacou a importância da escolha da Corte Momesca como uma das etapas de preparação para o Carnaval de Niterói 2027.

“A definição da Corte Momesca é mais um passo importante na preparação para o Carnaval de Niterói 2027. A cada ano, buscamos realizar uma festa mais bonita, organizada e profissional. O prefeito Rodrigo Neves apoia a cultura e reconhece a importância do Carnaval como uma grande festa popular, que também gera emprego e renda. Seguimos essa orientação para oferecer, sempre, um Carnaval melhor, não só para os componentes das escolas de samba, mas também para os visitantes e turistas que estarão na cidade”, ressaltou André Bento.

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Os concorrentes foram avaliados por um júri formado por José Antonio Rodrigues Filho, presidente da mesa, e pelos jurados Patrícia Miranda, Caio Mackenzie e Carla Paixão. Entre os critérios de avaliação estavam simpatia, estética corporal e samba no pé.

Representante da Experimenta da Ilha, o novo Rei Momo, Felipe Silva, comemorou a conquista e agradeceu o apoio recebido durante a competição.

“Estou muito emocionado, ainda não consegui parar de chorar diante desta eleição. É tudo tão indescritível, estou imensamente feliz, grato por cada um que me ajudou. Vou comemorar muito e trabalhar porque somos a Cidade Sorriso”, afirmou Felipe Silva.

A Rainha do Carnaval 2027, Giovanna Marques, representante da Magnólia Brasil, destacou a emoção da conquista.

“Para nós, que crescemos sonhando e vivendo o Carnaval de Niterói desde pequenas, ocupar essa posição é muito emocionante. Essa conquista não é só minha, mas de todas as meninas que compartilham esse sonho. É imensurável a emoção que estou sentindo agora”, declarou Giovanna.

Eleita primeira princesa, Isabelly Barboza também celebrou a realização de um sonho de infância.

“Ser princesa do Carnaval de Niterói é a realização de um sonho, que atravessa gerações da minha família. Começou com a minha mãe, passou pela minha tia e agora sou eu que estou sendo coroada. Estou muito feliz! Não consigo descrever minha emoção em palavras, só em lágrimas”, contou.

A segunda princesa, Laryssa Maravilha, ressaltou a emoção de representar sua cidade -natal.

“É uma emoção imensa ter chegado até aqui. Estou muito feliz por conquistar esse título e poder representar Niterói, a cidade onde nasci e cresci. É uma honra fazer parte do Carnaval da minha cidade”, disse Laryssa.

A eleição da Corte Momesca foi realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, sob a coordenação de Alexandre de Oliveira, também responsável pelos desfiles do Carnaval 2027. A apresentação do evento ficou a cargo de Vanderlei Borges e Andressa Honorato.

A cerimônia contou ainda com a presença da secretária municipal de Administração, Rúbia Secundino; de Breno Freitas, integrante da Comissão de Carnaval de Niterói 2027; do diretor administrativo da Neltur, Marcos Mattozo; e do diretor de Lazer da Neltur, Marcelo Maia.