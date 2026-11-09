Praia do Sossego, em Niterói, recebe, oficialmente, a Bandeira Azul da temporada 2026/2027

A Praia do Sossego recebeu oficialmente a certificação Bandeira Azul para a temporada 2026/2027, durante a Cerimônia Nacional realizada na última sexta-feira (06/11), no Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, em Florianópolis. O evento marcou a entrega oficial do símbolo aos municípios brasileiros aprovados pelo Júri Internacional. Com o documento emitido pelo Instituto Ambientes em Rede, representante oficial da Foundation for Environmental Education (FEE) no Brasil, Niterói celebra a sexta conquista consecutiva de um dos mais importantes selos ecológicos do mundo, válido até 1º de novembro de 2027. O hasteamento oficial na Praia do Sossego está programado para ocorrer até o final de novembro.

A aprovação da candidatura pelo júri internacional chancela o modelo de gestão, conservação e sustentabilidade desenvolvido pelo município. Escondida entre costões rochosos, Mata Atlântica e vegetação de restinga, entre os bairros de Piratininga e Camboinhas, a Praia do Sossego ostenta o selo desde 2021. No ciclo anterior, além da renovação, o recanto ecológico foi agraciado pela FEE com um certificado internacional especial pelos anos ininterruptos de cumprimento rigoroso de todos os parâmetros exigidos.

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O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, destacou que a permanência da praia entre as áreas reconhecidas internacionalmente é resultado de um trabalho permanente.

“Receber a Bandeira Azul pela sexta vez consecutiva mostra a consistência da política ambiental desenvolvida no Sossego. Não se trata de preparar a praia apenas para uma avaliação. Há um trabalho permanente de conservação, monitoramento, educação ambiental, gestão dos resíduos, proteção da biodiversidade e manutenção da infraestrutura. O Sossego mostra que preservação e infraestrutura podem caminhar juntas”, reforçou Gabriel Velasco.

A certificação atesta a conformidade com critérios rigorosos de qualidade da água, gestão e educação ambiental, segurança, serviços, acessibilidade e informação aos banhistas. Em 2025, o local registrou 100% de balneabilidade nas análises técnicas conduzidas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Além da premiação inicial, o programa estabelece um regime de avaliação contínua ao longo do período de vigência, prevendo inspeções periódicas para assegurar a manutenção dos padrões estabelecidos.

Estrutura e intervenções – O reconhecimento internacional acompanha uma nova etapa de melhorias projetadas pela Prefeitura para o local. Os estudos técnicos contemplam intervenções que vão desde a chegada pela Rua da Graça até o acesso à faixa de areia, com instalação de piso intertravado, novos guarda-corpos em aço inox, iluminação pública, câmeras de monitoramento, mobiliário urbano, sinalização informativa, estruturas de apoio e novos postos para guarda-vidas. O projeto também inclui mirante acessível, vagas destinadas a pessoas idosas e pessoas com deficiência, além de áreas para motocicletas e paraciclos.

O espaço já conta com escada de pedra construída pelo método de bioconstrução, guarda-corpos, áreas de descanso, caminhos pavimentados, pórtico de entrada, bicicletários, lixeiras seletivas, sanitário acessível, duchas, lava-pés e base de apoio para a Guarda Ambiental, além de jardins de chuva integrados a sistemas de infraestrutura verde para drenagem de águas pluviais. Com cerca de 120 metros de extensão, a praia abriga importantes remanescentes de restinga e rica biodiversidade costeira, aliando as estruturas físicas a ações contínuas de conscientização pública, capacitação de equipes e divulgação científica sobre a fauna e flora locais.

O Programa Bandeira Azul opera globalmente como uma ferramenta de incentivo ao desenvolvimento sustentável em zonas costeiras e de água doce, promovendo a coexistência equilibrada entre a conservação dos ecossistemas naturais, o turismo responsável e a segurança dos usuários.