Araruama ganhará super UPA 24h com tomógrafo e capacidade para atender até 15 mil pessoas por mês

A nova UPA contará com 40 leitos, sendo 10 destinados à sala vermelha, seis consultórios médicos com atendimento clínico, odontológico e ortopédico, além de um centro de diagnóstico por imagem - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde do RJ

A nova UPA contará com 40 leitos, sendo 10 destinados à sala vermelha, seis consultórios médicos com atendimento clínico, odontológico e ortopédico, além de um centro de diagnóstico por imagem - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde do RJ

O município de Araruama ganha até maio de 2027 uma super UPA 24h, com tomógrafo, leitos especializados e capacidade para atender até 15 mil pessoas por mês. A Unidade de Pronto Atendimento, cujo projeto conta com uma estrutura moderna e planejada, terá duas portas de entrada: uma para urgência e emergência adulto e outra para crianças.

A nova UPA contará com 40 leitos, sendo 10 destinados à sala vermelha, seis consultórios médicos com atendimento clínico, odontológico e ortopédico, além de um centro de diagnóstico por imagem equipado com tomógrafo e raio-X. A unidade também terá laboratório e farmácia.

De acordo com o secretário de Saúde de Araruama, Mário Jorge Espinhara, o atendimento na super UPA será realizado 24 horas por dia, para adultos e crianças, com ambientes e entradas independentes. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento, agilizar diagnósticos e também proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

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"A super UPA faz parte do projeto de ampliação da estrutura de urgência e emergência do município, determinado pela prefeita Dani Soares. A unidade irá reunir em um mesmo local serviços essenciais à população, garantindo que ela tenha acesso a um atendimento mais resolutivo e humanizado”, garantiu o secretário de Saúde.

Com investimento de cerca de R$ 21 milhões, a UPA está sendo erguida em uma área de cinco mil metros quadrados, sendo 2.800 de área construída, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Detran, no Centro, e está gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

A comerciante Iara Alves acredita que a nova unidade de saúde irá desafogar o atendimento de urgência e emergência da cidade. “Nossa cidade cresceu muito e ainda temos muitos turistas na região em épocas de feriados e festas de final de ano. Esta nova UPA vai garantir importantes serviços em um mesmo local, desafogando outras unidades”.