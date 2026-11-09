Espanha conquista título da Finalíssima de Futsal 2026 na Arena Niterói

A Arena Niterói foi palco, neste domingo (8), da grande decisão da Finalíssima de Futsal 2026, que reuniu Brasil e Espanha na disputa pelo título da competição internacional. A seleção espanhola venceu o Brasil por 3 a 0 e conquistou o torneio. A programação também teve o confronto entre Argentina e Portugal, que terminou com a vitória dos sul-americanos por 3 a 1, garantindo o terceiro lugar.

“A Arena tem mostrado ser um grande vetor do esporte para Niterói, principalmente do esporte de alta qualidade. Temos aqui a Seleção Brasileira de Futsal disputando a final contra a Espanha, com a Arena lotada e muitos jovens presentes. Isso mostra uma cidade que respira esporte, que valoriza a juventude e aproveita seus equipamentos esportivos, gerando prosperidade para a população. Estamos muito felizes em receber a CBF aqui”, afirmou a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a Espanha abriu o placar na segunda etapa com Gonzalo Castejón. O Brasil pressionou em busca do empate, mas os espanhóis ampliaram a vantagem nos minutos finais, com Cecílio Morales. Antonio Pérez marcou o terceiro gol e fechou a vitória por 3 a 0, garantindo o título da Finalíssima de Futsal 2026.

Apesar da derrota na decisão, o pivô Pito, camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal, destacou a estrutura da Arena Niterói e o apoio da torcida durante a competição.

“A estrutura da Arena é ótima. A quadra é muito bonita, verde e amarela, e a torcida nos apoiou. Só tenho a agradecer a Niterói por abrir as portas para a Seleção Brasileira jogar aqui”, destacou Pito.

O técnico da seleção espanhola, Jesús Velasco, analisou a dificuldade do confronto e a reação da equipe no segundo tempo, quando a Espanha marcou os três gols da vitória.

“Quero parabenizar o Brasil, principalmente pelo primeiro tempo, em que demonstrou ser uma grande equipe. No intervalo, conversamos sobre a necessidade de dar um passo à frente. Conseguimos competir, aproveitar nossas oportunidades e conquistar a vitória. Acho que fomos superiores no segundo tempo”, afirmou Jesús Velasco.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Argentina venceu Portugal por 3 a 1. Leandro Altamirano abriu o placar aos nove segundos de jogo, mas Hugo Neves empatou para os portugueses. A Argentina voltou à frente após um gol contra de Tomás Paçó, em cobrança de falta de Lucas Bolo. Nos minutos finais, Bolo aproveitou o gol vazio para fechar o placar.

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A Finalíssima de Futsal 2026 reuniu quatro das principais seleções da modalidade na Arena Niterói. Na sexta-feira (6), as semifinais foram decididas nas cobranças de pênaltis. O Brasil garantiu a classificação ao vencer a Argentina por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Já a Espanha superou Portugal por 8 a 7 nas penalidades, depois de um empate em 2 a 2.

Torcida aprova estrutura da Arena - O publicitário Clayton Ribeiro, de 36 anos, morador de São Domingos, acompanhou os jogos ao lado da esposa, Tainá Muniz, de 34 anos, também publicitária, e do filho do casal, Bento Muniz, de 6 anos. A família visitou a Arena Niterói pela primeira vez e fez o trajeto de casa até o local a pé.

“A gente acompanhou a obra desde o início e é legal ver o espaço estruturado e recebendo eventos de grande porte. Isso movimenta a cidade e dá oportunidade para quem é de Niterói acompanhar esse tipo de evento. Eu particularmente gosto muito de futsal, então ver seleções de alto nível jogando aqui do lado de casa é muito importante para nós”, reforçou Clayton.

O contador Márcio Azevedo, de 55 anos, acompanhou os jogos ao lado do filho, Lucas Porto, de 20 anos, estudante de engenharia. Moradores de São Francisco, os dois visitaram a Arena Niterói pela primeira vez. Márcio elogiou a estrutura do espaço e a facilidade de acesso.

“A Arena é confortável e fácil de chegar. É maravilhoso ter esses jogos aqui, pertinho de casa. Não precisa sair da cidade, chega rápido e o trânsito foi tranquilo. Achei muito legal. Está aprovado”, afirmou Márcio.

Arena Niterói – Primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital, a Arena integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica. Com capacidade para 2.600 pessoas em competições esportivas e até 5 mil espectadores em eventos culturais, a Arena possui padrão internacional e dimensões oficiais e está preparada para receber modalidades como vôlei, futsal, handebol e basquete.

Entre as atrações que já passaram pela Arena Niterói estão shows de Roberto Carlos, apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, jogos da Copa Supervôlei Feminino 2026 e o Jungle Fight.