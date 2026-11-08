Semana da Educação de Niterói começa com exposição sobre infâncias e natureza no Campo de São Bento

A Semana da Educação de Niterói começou neste sábado (7), com atividades no Campo de São Bento, em Icaraí, e a abertura da exposição fotográfica “Recriar: olhar que se reencontra com a natureza”, do fotógrafo Léo Fonseca, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa reúne mais de 200 atividades até o dia 14 de novembro, entre formações, exposições, apresentações culturais, oficinas e vivências. A proposta é aproximar a população da educação pública municipal e apresentar as experiências, os projetos e as práticas desenvolvidas nas escolas da Rede.

A abertura contou com vivências, ateliês e experimentações que apresentaram ao público práticas pedagógicas realizadas nas unidades de Educação Infantil da Rede Municipal. As atividades, que têm como eixos o brincar, a criatividade, a investigação e o contato com a natureza, convidaram famílias e moradores a conhecer de perto um pouco do trabalho desenvolvido diariamente nas escolas.

A exposição fotográfica é resultado das experiências desenvolvidas pelo Programa Recriar nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs). A iniciativa valoriza o contato das crianças com a natureza e reconhece os ambientes externos como espaços de aprendizagem. A mostra reúne registros dessas vivências e apresenta ao público o olhar das crianças sobre suas descobertas e interações com o ambiente natural.

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Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a abertura da Semana representa uma oportunidade de ampliar o diálogo entre a Rede Municipal e a sociedade, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido nas unidades de ensino.

“A Semana da Educação propõe esse encontro da cidade com a educação pública. Ao longo de oito dias, teremos mais de 200 atividades que mostram a diversidade e a potência do trabalho desenvolvido na nossa Rede. Queremos que a população conheça o que acontece dentro das nossas escolas, as experiências que nossos estudantes vivem e o trabalho que nossos profissionais constroem todos os dias. Produzimos conhecimento, cultura, ciência e tantas práticas que merecem ultrapassar os muros das escolas e ocupar os espaços da cidade. Mais do que uma programação de atividades, a Semana é um convite para que toda a sociedade se aproxime, participe e reconheça a educação pública como uma construção coletiva”, destacou Bira Marques.

Natasha Santos, mãe de uma criança da Rede Municipal de Educação, se emocionou ao visitar a exposição e ver retratadas as experiências vividas pelas crianças.

“A exposição está maravilhosa. Fiquei emocionada com cada detalhe. É possível perceber o amor e o carinho que foram dedicados a esse trabalho. É muito bonito ver as experiências das nossas crianças sendo valorizadas e apresentadas de uma forma tão especial”, contou Natasha Santos.

Programação até o dia 14

A Semana da Educação segue até o dia 14 de novembro, com atividades formativas, culturais e pedagógicas em diferentes espaços da cidade. Entre os destaques estão as formações exclusivas para professores, gestores e demais profissionais da Rede Municipal, com jornadas, palestras, oficinas e vivências sobre temas como alfabetização, inclusão, educação antirracista, inovação pedagógica e cultura digital.

A programação também conta com a Escola de Portas Abertas, exposições dos Projetos Educacionais Instituintes, atividades nas Bibliotecas Populares, apresentação dos clubes de leitura e ações do Circuito da Cidade. O encerramento será realizado no Horto do Fonseca, no dia 14, com atividades abertas ao público.

A programação completa da Semana da Educação está disponível em https://www.educacao.niteroi.rj.gov.br/?p=48719.

Serviço:

Exposição fotográfica “Recriar: olhar que se reencontra com a natureza”

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Rua Lopes Trovão, s/nº, Campo de São Bento, Icaraí, Niterói.

Entrada gratuita.

Horários de visitação:

Terça a sexta-feira, das 10h às 18h.

Sábados e domingos, das 9h às 14h.