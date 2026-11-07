Prefeitura de Niterói ativa sistema de bombeamento na Lagoa de Piratininga

A vice-prefeita Isabel Swan participou da ativação das bombas ao lado de autoridades, pescadores e moradores - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

A vice-prefeita Isabel Swan participou da ativação das bombas ao lado de autoridades, pescadores e moradores - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói iniciou o bombeamento para transportar água do mar até a Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica. A etapa marca um passo importante na recuperação do Túnel do Tibau, estrutura onde essa ligação entre a lagoa e o mar deveria acontecer naturalmente.

A vice-prefeita da cidade, Isabel Swan, participou da cerimônia de ativação das bombas e deu início à operação. Também estiveram presentes o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antonio Lourosa; o subsecretário municipal de Infraestrutura e Fiscalização, Vicente Temperini; pescadores locais e moradores.

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Com o sistema de bombeamento ligado, as mangueiras conduzem a água captada do mar diretamente até a lagoa, por meio de um sistema provisório que contará com bomba hidráulica e tubulações submersas. A medida contribui diretamente para a preservação do ecossistema e para a redução dos riscos de mortandade de peixes.

A vice-prefeita Isabel Swan participou da ativação das bombas ao lado de autoridades, pescadores e moradores | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

“Esse é o pontapé inicial para um futuro próspero da Lagoa de Piratininga. A retomada dessa ligação com o mar, através da bomba, vai efetivamente melhorar a qualidade da água e gerar um impacto muito positivo principalmente para os pescadores. Niterói tem responsabilidade ecológica e ambiental e os projetos que temos para preservar o nosso território são provas disso”, celebrou a vice-prefeita, Isabel Swan.

A vice-prefeita da cidade, Isabel Swan, deu início à operação durante a cerimônia | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

O objetivo final do projeto é restaurar o Túnel do Tibau, permitindo a retomada do fluxo de água entre o mar e a Lagoa de Piratininga. Com o sistema provisório em funcionamento, será possível fechar a comporta, isolar as extremidades do túnel e esvaziar seu interior para a execução dos serviços de recuperação.

Os trabalhos incluem a retirada do revestimento original de concreto e de fragmentos soltos de rocha, utilizando retroescavadeira e rompedor hidráulico. A remoção desses materiais permitirá uma avaliação detalhada das condições da estrutura, identificando os pontos que necessitam de tratamento e reforço.

O objetivo final do projeto é restaurar o Túnel do Tibau, permitindo a retomada do fluxo de água entre o mar e a Lagoa de Piratininga | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

Com a recuperação definitiva do túnel, o fluxo de água do mar para a lagoa deverá mais do que triplicar, ultrapassando mil litros por segundo. As bombas vão permitir que os trabalhos no túnel aconteçam sem prejudicar o ecossistema local.

“Temos uma estação de monitoramento que vê a quantidade de oxigênio, o nível da água da lagoa e a qualidade da água. Toda semana analisamos esses parâmetros, junto com o INEA, para determinar se os índices estão suficientes. Assim, conseguimos determinar a quantidade de água que precisa entrar na lagoa para evitar um colapso por falta de renovação de água. Se ela aquece demais, por exemplo, a qualidade da água, o oxigênio diminui. Então a gente vai garantir que essa troca funcione de forma estratégica durante o período da obra no Tibau”, explica o subsecretário municipal de Infraestrutura e Fiscalização, Vicente Temperini.

Os serviços permitirão a recuperação dos trechos danificados e a retomada da circulação de água entre o mar e a lagoa em condições adequadas | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Lucas Benevides

Também serão retiradas pedras e materiais provenientes dos desmoronamentos que atingiram o túnel entre 2018 e 2019, comprometendo a estrutura e reduzindo significativamente a renovação das águas da Lagoa de Piratininga. Os serviços permitirão a recuperação dos trechos danificados e a retomada da circulação de água entre o mar e a lagoa em condições adequadas.

A operação representa mais uma etapa importante da intervenção iniciada no último dia 21, que tem investimento de R$ 38 milhões e prazo previsto de 12 meses.