Brasil elimina Argentina nos pênaltis e vai à final da Finalíssima de Futsal

Brasil bateu a Argentina nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal - Foto: Divulgação/ Redes Sociais/ CONMEBOL Copa América

Brasil bateu a Argentina nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal - Foto: Divulgação/ Redes Sociais/ CONMEBOL Copa América

O Brasil está na final da Finalíssima de Futsal 2026! A Seleção venceu a Argentina por 5 a 4 nos pênaltis, nesta sexta-feira (6), após empate por 1 a 1 no tempo normal, na Arena Niterói, em Niterói.

Pito abriu o placar para a Amarelinha no segundo tempo, mas Trípodi deixou tudo igual para os argentinos. Nas cobranças, os brasileiros converteram todas as cinco tentativas. Já Trípodi acertou o travessão na última cobrança da Argentina e garantiu a classificação brasileira.

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Brasil e Argentina possuem uma grande rivalidade no futsal, tendo protagonizado decisões recentes, como as finais da Copa América de 2024 e 2026 e da Copa do Mundo de 2024, todas vencidas pelos brasileiros.

Essa é a segunda edição da Finalíssima, torneio criado em parceria entre a CONMEBOL e a UEFA. A primeira edição foi realizada em 2022, em Buenos Aires. Na ocasião, Portugal levantou a taça.

Na final, o Brasil terá pela frente a Espanha, que eliminou Portugal também nos pênaltis, por 8 a 7, após empate em 2 a 2 no tempo normal. A partida pelo título será às 17h30, na Arena Niterói. Antes, às 14h30, Argentina e Portugal disputam o terceiro lugar.