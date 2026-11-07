Semana da Educação movimenta Niterói com programação gratuita para toda a população

A abertura acontece no Campo de São Bento, em Icaraí, neste sábado (07), das 8h às 12h - Foto: Divulgação

A abertura acontece no Campo de São Bento, em Icaraí, neste sábado (07), das 8h às 12h - Foto: Divulgação

Durante oito dias, praças, museus, escolas e espaços culturais de Niterói vão se transformar em lugares de encontro, descobertas e troca de conhecimentos. Entre os dias 7 e 14 de novembro, a Semana da Educação de Niterói convida estudantes, profissionais, famílias e toda a população a vivenciar a educação pública para além dos muros das escolas.

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa reúne uma programação diversificada, com palestra do pediatra e ativista pela infância Daniel Becker, exposições fotográficas e artísticas, vivências paradesportivas, mais de 100 atividades formativas para profissionais da Rede Municipal, além de experiências culturais, atividades ao ar livre e ações que aproximam as escolas da cidade, dando visibilidade aos saberes e às práticas construídas diariamente na educação pública.

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A abertura será no Campo de São Bento, em Icaraí, neste sábado (07), das 8h às 12h, com atividades abertas ao público que celebram a infância e o contato com a natureza. A programação contará com vivências, experimentações e atividades em ateliês. A proposta dialoga com o Programa Recriar, que valoriza o brincar, a criatividade, a autonomia e a investigação como caminhos de aprendizagem.

A abertura acontece no Campo de São Bento, em Icaraí, neste sábado (07), das 8h às 12h | Foto: Divulgação

O tema também estará presente na exposição fotográfica “Recriar: o olhar que se reencontra com a natureza”, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento. A mostra reúne fotografias que registram experiências vividas pelas crianças em 26 Unidades Municipais de Educação Infantil participantes do programa.

As imagens revelam descobertas, brincadeiras e encontros com a natureza, evidenciando a potência dos ambientes externos como espaços vivos de aprendizagem. A exposição convida o público a redescobrir a infância a partir de um olhar sensível sobre a relação entre crianças, natureza e conhecimento.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a Semana representa a concepção de uma educação pública que reconhece a cidade como espaço de aprendizagem e valoriza o conhecimento produzido nas escolas.

“A educação não acontece apenas dentro da sala de aula. Ela se constrói nas relações, nas experiências, no contato com a natureza, com a cultura e com os territórios. A Semana da Educação é uma oportunidade de mostrar à cidade a potência do trabalho que nossas escolas realizam todos os dias, mas também de reafirmar que a educação pública é uma construção coletiva. Queremos que as famílias e a população ocupem esses espaços, conheçam nossas experiências e se reconheçam como parte dessa Rede”, afirma o secretário.

Entre os destaques da programação deste ano está o projeto Escola de Portas Abertas, que convida as unidades a compartilharem com a comunidade suas experiências, projetos e práticas desenvolvidos ao longo do ano letivo. As escolas inscritas irão receber famílias, moradores do entorno, profissionais de outras unidades e a sociedade, transformando o próprio espaço escolar em lugar de encontro, circulação de saberes e celebração da educação pública.

A Semana da Educação também destaca os estudantes como artistas e protagonistas, com a exposição dos Projetos Educacionais Instituintes, no Museu Janete Costa de Arte Popular, que reúne produções de 88 escolas e UMEIs da Rede Municipal. Com a ciência como eixo central desta edição, a mostra apresenta instalações, maquetes, painéis, desenhos e outras expressões artísticas que traduzem o olhar de estudantes e educadores sobre o mundo, conectando arte, ciência e cultura.

Infâncias, natureza e os desafios do mundo digital

Um dos momentos de destaque da Semana será a palestra “Entre Telas e Quintais: Lugares das Infâncias na Contemporaneidade”, com o pediatra e ativista pela infância Daniel Becker, na quarta-feira (11), às 13h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural. O encontro propõe uma reflexão sobre os desafios de cuidar e educar as crianças na contemporaneidade, em um contexto marcado pela presença crescente das telas e pelas transformações nas formas de brincar, conviver e explorar o mundo.

A atividade abordará a importância dos vínculos afetivos, do brincar livre, do contato com a natureza e da construção de ambientes seguros e acolhedores para o desenvolvimento infantil. A proposta é também ampliar o debate sobre a responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas e sociedade na garantia dos direitos das crianças e na valorização de uma infância vivida em sua plenitude.

A atividade abordará a importância dos vínculos afetivos, do brincar livre, do contato com a natureza e da construção de ambientes seguros para as crianças | Foto: Divulgação

A programação terá início com o espetáculo musical “Cantos e Encantos da Rede”, que dará espaço aos talentos dos próprios profissionais da educação de Niterói. Professores e outros servidores que também se dedicam à música protagonizarão uma apresentação artística, valorizando a criatividade e as diferentes expressões culturais de quem constrói a educação pública diariamente.

O encontro será exclusivo para profissionais da Rede Municipal de Educação previamente inscritos.

Formação, inclusão e protagonismo dos estudantes

A formação dos profissionais também ocupa lugar de destaque na programação. Ao longo da quarta-feira (11), professores, gestores e demais servidores poderão participar de mais de 100 atividades formativas, com jornadas temáticas, palestras, oficinas e vivências sobre alfabetização, inclusão, educação antirracista, diversidade, inovação pedagógica, inteligência artificial, cultura digital, práticas pedagógicas, desenvolvimento infantil e atividades esportivas, entre outros assuntos.

As atividades são exclusivas para os servidores inscritos e serão realizadas em diferentes espaços da cidade, incluindo o Centro de Formação Darcy Ribeiro, o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, unidades de educação e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Outra atividade de destaque será a Vivência Paradesportiva dos Jogos Abertos da Rede, que acontece no dia 13 de novembro, no Centro de Formação Darcy Ribeiro. Integrando a programação da Semana da Educação, a iniciativa promoverá experiências esportivas e recreativas com a participação de estudantes com deficiência, por meio de modalidades como bocha, vôlei, futebol e goalball.

Mais do que a prática esportiva, a proposta é ampliar as oportunidades de participação, valorizar diferentes habilidades e potencialidades e fortalecer o esporte como espaço de convivência, aprendizagem e inclusão. As atividades também estimulam o desenvolvimento motor, a autonomia, a cooperação e a interação social.

A Semana ainda contará com ações nas Bibliotecas Populares, com contação de histórias, e com o Encontro de Clubes de Leitura da Rede Municipal de Niterói, que promoverá um momento de diálogo entre leitores, escritora e ilustrador. Já o Circuito da Cidade levará profissionais da educação a diferentes pontos turísticos, históricos, culturais e ambientais de Niterói, ampliando as possibilidades de aprendizagem para além dos muros das escolas.

O encerramento será marcado por atividades abertas ao público no Horto do Fonseca, no sábado (14), das 8h às 12h. O evento reunirá práticas esportivas, apresentações culturais, baile charme e Festival do Passinho, celebrando a diversidade de expressões e talentos presentes na Rede Municipal.

A programação completa está disponível em: www.educacao.niteroi.rj.gov.br

Serviço:

Exposição Projetos Educacionais Instituintes

Museu Janete Costa de Arte Popular

Em cartaz até 14/11

Terça a domingo: 10h às 17h

Entrada gratuita

Endereço: Rua Pres. Domiciano 178, Ingá, Niterói