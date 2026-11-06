Rodrigo Neves coloca Niterói à disposição para receber o Pan de 2031

A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro foi derrotada por Assunção na votação que definiu a sede da edição de 2031 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro foi derrotada por Assunção na votação que definiu a sede da edição de 2031 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói poderá voltar a ser uma opção para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Durante a coletiva de imprensa da Finalíssima de Futsal, realizada nesta sexta-feira (6), na Arena Niterói, o prefeito Rodrigo Neves afirmou que o município está preparado para receber a competição caso Assunção, no Paraguai, não consiga manter sua candidatura.

O prefeito relacionou as dificuldades enfrentadas pelo Ueno, banco digital paraguaio, à situação da candidatura de Assunção. Segundo Neves, a instituição tinha participação importante no financiamento do projeto esportivo do país.

Durante a coletiva, Rodrigo Neves comentou a possibilidade de mudança da sede e afirmou que Niterói está disponível para receber os Jogos:

Leia também

➣Fim de semana com alerta de tempestade em Niterói e São Gonçalo

➣ Após derrota para o Vasco, Athletico-PR pode perder pontos por ato racista de torcedor

“Parece que o banco no Paraguai faliu e o presidente do Paraguai renunciou. Eu começo a achar que o Pan-Americano pode voltar para Niterói. A situação lá está muito complicada e esse banco era o principal financiador do Comitê Olímpico do Paraguai. A gente torce que o Paraguai se acerte, mas talvez não consiga se acertar para fazer os Jogos Pan-Americanos. Niterói vai estar muito à disposição para fazer os Jogos, porque a Arena já está pronta”, disse Rodrigo Neves.

A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro foi derrotada por Assunção na votação que definiu a sede da edição de 2031. A escolha terminou com 28 votos para a cidade paraguaia e 24 para a proposta brasileira.

Até o momento, não há anúncio oficial sobre uma possível mudança de sede. O Comitê Olímpico Internacional também não se pronunciou sobre a possibilidade de alteração.